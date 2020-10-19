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Kırıkkale'de ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 00:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.

Kırıkkale'de ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki Dispanser Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar D. idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerlerken kırmızı ışıkta bekleyen Elif Ö.’nün kullandığı otomobile çarptı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sıkışan sürücü Elif Ö., (27) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Elif Ö., ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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