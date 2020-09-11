HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kırıkkale'de otel odasında taciz kabusu yaşayan Kardelen Kamişli konuştu! 'O günden sonra uyuyamıyorum'

Kırıkkale'de otel odasında taciz kabusu yaşayan Kardelen Kamişli konuştu! 'O günden sonra uyuyamıyorum'

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de konakladığı otelde gece odasına giren Seyit Muhammet S.'nin kendisine tacizde bulunduğu ileri sürerek şikayette bulunan elektirik- elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, o anları anlattı. Kamişli, "O günden sonra sürekli uyanıyorum geceleri, korkuyorum. İnanın psikolojik anlamda korku yaratan bir şey. Umarım sorumlular cezalandırılır ve başka insanlar bunu yaşamaz" dedi.

Kırıkkale'de otel odasında taciz kabusu yaşayan Kardelen Kamişli konuştu! 'O günden sonra uyuyamıyorum'

Ankara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli (26), iş için gittiği Kırıkkale'de konakladığı otelde aynı katta kalan ve gece odasına giren Seyit Muhammet S.'nin tacizine uğradığını ileri sürerek, polise şikayette bulundu. Polis, gözaltına aldığı Seyit Muhammet S. ile bir otel çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Alkollü olduğu belirlenen ve odaya nasıl girdiğini bilmediğini ileri süren Seyit Muhammet S., sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Otel odasında gece yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaşarak duyuran Kardelen Kamişli, o anları anlattı. Kamişli, gece uyandığında yatağında tanımadığı Seyit Muhammet S.'yi otururken gördüğünü, büyük korku ve panik yaşadığını söyledi. Hem Seyit Muhammet S. hem de otel yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kamişli, odasına giren şüphelinin kamu kurumunda mühendis olduğunu öğrendiğini söyledi. Kamişli "Otel müdürü odamın bulunduğu ikinci kattaki kartlı geçiş sisteminde bir arıza meydana geldiğini sigorta atması sonucu bütün kartların bütün odaları açabildiğini söyledi. Burada bir ihmal söz konusu. Aynı zamanda ikinci kattaki kameraların arızalı olması düşündürücü. Delil karartma var burada. Kamera sistemi bozuksa ikinci katta pandemi nedeniyle birçok oda boş, müşteriler diğer odalara alınabilirdi. O kapılar nasıl açıldı. Kamera kayıtları nerede? Umarım soruşturma, süreç düzgün şekilde yürütülür" dedi.

'BEN ŞİZOFREN DURUMUNA DÜŞÜRÜLÜYORUM'

Kardelen Kamişli, sosyal medya üzerinden olayı duyurduğunu hatırlatarak, "Eğer ikinci kattaki kamera kayıtları silinmişse tekrar geri getirilebilir. Kayıt yapılan kısımların geri gelmesini istiyorum. Otel sahibinin açıklamalarıyla ben şizofren durumuna düşürülüyorum. Odayı 'Kardelen Hanımın kartı dışında açan olmadı' deniyor. Gece boyunca korkuyla uyuyamadım. Bu psikolojik tahribatla birlikte nasıl yaşayabiliyorum bilmiyorum. Ben mesleğim gereği çok gezdim. Ama böyle bir olay hiçbir zaman başıma gelmedi. Odama giren şahsın beni kolumdan tutmaya çalışması bile bir teşebbüstür. Bireyler ve cinsiyetler fark etmeksizin tecavüz ve taciz oluyor. Bu anlamda bu teşebbüs gerçekleşmiş olsaydı kamera sistemi yine kayıt almayacaktı, sır bir cinayet olacaktı. Umarım gerçekten oteldeki sorumlu kişiler ve şahıs ceza alır" dedi.

'BU, KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLALİ DEĞİL'

Kardelen Kamişli, nöbetçi savcının olayı 'konut dokunulmazlığının ihlali' olarak nitelendirdiğine dikkat çekerek, "Bu sadece bir konut dokunulmazlığı ihlali değil. Burada benim hayatım söz konusuydu. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Şahıs 1.80 promil alkollüymüş. Alkol ceza değerlendirmesinde bir indirim sebebi sayılmamalı. Türkiye’de her gün birden çok kadın öldürülüyor. Bunların önüne geçmek için emsal, caydırıcı bir karar olması lazım. Kadınlar olarak sokakta rahat yürümek istiyoruz. 'Arkamızdan bizi biri takip ediyor mu' diye tedirgin olmak istemiyoruz" diye konuştu.

'O GÜNDEN SONRA GECE SÜREKLİ UYANIYORUM'

Kardelen Kamişli, olayın yaşandığı günden beri uyuyamadığını geceleri sık sık uyandığını belirterek, "O günden sonra sürekli uyanıyorum, korkuyorum. İnanın psikolojik anlamda korku yaratan bir şey. Psikolojik bir savaş ve saldırı var. Bu konuyu elimden geldiğince ilerletmek istiyorum. Kırıkkale’de Emine Bulut cinayeti yaşandı. Aklıma o anlar geliyor sürekli. Ben de öyle olabilirdim. Umarım sorumlular cezalandırılır ve başka insanlar bunu yaşamaz" ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN KARTINDAN VERİLDİ

Öte yandan polisin, resepsiyonda yanlışlıkla Seyit Muhammet S'ye otelde temizlik görevlilerinin kullandığı 'mastercard' olarak isimlendirilen ve her odanın kapısını açan karttan tanımlandığı üzerinde duruyor.

FOTOĞRAFLI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Denizlerin prensi tezgaha düştü! Kilosu 170 liraDenizlerin prensi tezgaha düştü! Kilosu 170 lira
ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranıALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İlginizi Çekebilir
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlerin prensi tezgaha düştü! Kilosu 170 lira
Denizlerin prensi tezgaha düştü! Kilosu 170 lira
Samsun'da iğrenç olay! Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
İğrenç olay! Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaştı
Kağıthane'de otomobil duvara çarptıktan sonra takla attı
Kağıthane'de feci kaza! Önce duvara çarptı sonra takla attı
Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı
Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı
Bir anda kontrolden çıktı! Yürekleri ağza getiren anlar
Bir anda kontrolden çıktı! Yürekleri ağza getiren anlar
Film gibi olay! Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı
Film gibi olay! Silahını çekip hırsızları yakaladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.