Kırıkkale MKEK'ten emniyete 3 bin silah sevkiyatı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan tamamen yerli üretim 3 bin adet MPT-55 ile aynı fabrikada üretilen MP-5 silahlarının Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.
Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, sevkiyat sırasında yaptığı açıklamada, 3 bin adet MPT-55 ile MP-5 silahını Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiklerini söyledi. Yıl sonuna kadar sipariş aldıkları 60 bin silahın teslimatını yapacaklarını belirten Ocakcıoğlu, "15 gün sonra 15 bin silah sevkiyatımız daha olacak. 2018 yılındaki sevkiyatlarımızı gününde yaptık. İnşallah 2019 yılı için almış olduğumuz sevkiyatlarımızı da işçilerimizin özverili çalışmalarıyla gününde teslim edeceğiz" diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere 3 TIR dolusu MPT-55 ile MP-5 yola çıkarıldı.
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