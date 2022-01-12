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Kırıkkale Üniversitesi'ni karıştıran taciz iddiası! Öğrenciler mesajlarını sosyal medyadan paylaştı

12.01.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi H.Ö. hakkında, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı. Öğretim görevlisi H.Ö.'nün, 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını söylediği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal "Olay açıklığa kavuşuncaya kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." açıklamasında bulundu. Öğrenciler H.Ö'nün mesajlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Kırıkkale Üniversitesi'ni karıştıran taciz iddiası! Öğrenciler mesajlarını sosyal medyadan paylaştı

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi H.Ö.’nün sosyal medyada öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

EMEKLİYE AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Öğrencilerin H.Ö.'nün attığı mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, idari soruşturma başlattı. Öğretim görevlisi H.Ö.'nün, 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını söylediği belirtildi.

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CHP'Lİ ÖNAL'DAN AÇIKLAMA

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, yazılı açıklamasında söz konusu olayın herkesi rahatsız ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 30 yılı aşkın geçmişi, 35 bin öğrencisi ve yüzlerce öğretim üyesiyle şehrimizin göz bebeği olan üniversitemizin akademik kariyer, bilimsel tez ve makalelerle anılması gerekirken böylesine elim bir olayla anılması şehrimiz açısından da büyük talihsizliktir.

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"HUKUK ÖNÜNDE DE ARAŞTIRILMALIDIR"

Kırıkkale Üniversitesi yönetimi ile yaptığımız görüşme neticesinde, iki hafta önce konunun kendilerine yansıdığı, akabinde üniversite rektörlüğünce gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı ve tamamlanma aşamasına geldiği, ayrıca konunun hassasiyetle takip edildiği bilgisi verilmiştir. Bununla birlikte, üniversitemizde görev yapan ve unvanı eğitimci olan bir kişinin öğrencilerimize bu denli ahlaktan uzak bir davranışta bulunduğu iddiası hukuk önünde de araştırılmalıdır.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Memleketinden çıkıp Kırıkkale’mizde eğitim görmeye gelen yavrularımızı rahatsız eden bu çirkin olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı kamuoyuna yansımış olsa da olay açıklığa kavuşuncaya kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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