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Kırıkkale’de hırsızlık operasyonu; 2 kişi tutuklandı

16.11.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanırken bir şahsın işlemleri sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanırken bir şahsın işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Güzeltepe Mahallesinde bir ikametten hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şüpheli şahıs belirlendi. Çalışmaların ardından tespit edilerek yakalanan şahıslar gözaltına alındı. İki şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Gündoğdu Mahallesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerini gören iki şahıs kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüpheliler hakkında ’evden hırsızlık konut dokunulmazlığının ihlali’ suçu kapsamında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince, hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masasının ’Tanınmamak İçin Tedbir Alarak Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

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