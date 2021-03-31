HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de "kaçak tütün" operasyonu: Binlerce makaron ele geçildi

Kırıkkale’de "kaçak tütün" operasyonu: Binlerce makaron ele geçildi

31.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından "kaçak tütün ticareti" yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 150 kilogram tütün ve 10 bin adet bandrolsün makaron ele geçirildi.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, durdurulan bir araçta yapılan aramada; 150 kilogram kaçak tütün ve 10 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kırıkkale’de "kaçak tütün" operasyonu: Binlerce makaron ele geçildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından "kaçak tütün ticareti" yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 150 kilogram tütün ve 10 bin adet bandrolsün makaron ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, durdurulan bir araçta yapılan aramada; 150 kilogram kaçak tütün ve 10 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. KOM polisinin yaptığı operasyonda araçta bulunan A.K. ile S.Z. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklamasıAK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Kumar oynarken basıldılar! Gelenlerin polis olduğunu fark etmeyince...

Kumar oynarken basıldılar! Polisleri fark etmeyince...

Nagehan Alçı'ya hakime hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası

Nagehan Alçı için mahkemeden flaş karar

'Çakarlı maganda' davasında istenen ceza belli oldu

'Çakarlı maganda' davasında istenen ceza belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Ayvatoğlu açıklaması: Gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Ankara'da yakalandı

Oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.