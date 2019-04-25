Kırıkkale'de köpek dövüştürenler gözaltına alındı

Kırıkkale'de köpek dövüştürüp, kaçak köpek üretimi ile internet üzerinden köpek satışı yaptığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bazı sosyal medya sitelerinde köpek dövüştürüldüğü ve satışının yapıldığını gören hayvanseveler, görüntülerin Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çekildiği öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen hayvanseverler,

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ihbarda bulundu. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine olayın faili olduğu iddia edilen 2 kişi tespit edilerek emniyete götürüldü. 2 şüpheli, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hayvanseverler, 2 kişinin elinde bulunan köpeklerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24'üncü maddesi gereğince koruma altına alınmasını ve olayın faili olduğu iddia edilen 2 kişi hakkında gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını istediklerini belirtti. Olaya ilişkin polisin araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

