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Kırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 07:57 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kavşakta, traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kavşakta, traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yeni Mahallesi Kırıkkale-Kırşehir karayolu Cezavi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Kayseri'ye giden Yusuf S. (25) yönetimindeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari araç ile Tacettin Pala (81) yönetimindeki 51 AF 164 plakalı traktör çarpıştı. Ters dönen traktörün altında kalan Tacettin Pala ile diğer sürücü Yusuf S. ve yanındaki Halit S. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle kapanan Kırıkkale-Kırşehir karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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Kırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıKırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıKırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

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