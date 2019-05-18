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Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 19:34 | Son Güncelleme

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov: - "Geçmişte olan felaketler, yeni tarihte, özellikle de 20. yüzyıldaki felaketler, bugün daha korkunç bir biçimde her an geri dönebilir"

KİEV (AA) - Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, geçmişte yaşanan Kırım Tatar Sürgünü gibi felaketlerin bugün daha korkunç şekilde her an tekrar yaşanabileceğini söyledi.

Çubarov, Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı dolayısıyla Ukrayna basınına değerlendirmelerde bulundu.

Kırım Tatar Sürgünü'nü "20. yüzyılın en büyük trajedisi" olarak nitelendiren Çubarov, geçmişte yaşanan bu felaketin bugün de tekrarlayabileceği uyarısında bulundu.

Çubarov, "Geçmişte olan felaketler, yeni tarihte, özellikle de 20. yüzyıldaki felaketler, bugün daha korkunç bir biçimde her an geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Gelecekte benzer felaketlerden kaçınmak için her şeyi yapmak gerektiğini söyleyen Çubarov, "Ukrayna’ya, Kırım’a, Kırım Tatarlarına yardım etmeliyiz. Eğer şimdi biz büyük jeopolitik uçurumdan kurtulabilirsek belki gelecekte geçmişteki felaketlerin tekrarlanmasını durduracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov

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