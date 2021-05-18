Kırım Tatarlarının sürgünü: 77 yıl önce yaşanan trajedi

1930'dan sonra Sovyet rejimi Tatarlar ve diğer halklar üzerinde baskı kurmaya başladı. Önce Rusya'nın kuzeyinde yaşayan Tatarlar sürgüne gönderildi ardından 1932-33 yıllarında kıtlık yaşandı.

Sovyetler Birliği, 1922'de kurulmasının ardından Kırım Tatarlarını "özerk yerli nüfus" olarak tanıdı. 1920 yılında Tatarlar Kırım'da gazeteleri, eğitim kurumları, müzeleri, kütüphane ve tiyatrolarıyla kendi kültürlerini geliştirme imkanına sahipti.

2016 Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda Ukrayna'yı temsil eden ve birinci olan Cemile de, seslendirdiği şarkıda Kırım Tatarlarının nasıl sürgün edildiğini hatırlatmıştı.

18-20 Mayıs 1944'te trenlere bindirilen Tatarların neredeyse tamamı başta Özbekistan olmak üzere çeşitli ülkelere gönderilmişti.

Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak *19 Mayıs 2016 ** 'da yayımlanmıştı*

Bu gelişmeler Kırım Tatarlarının Sovyet rejimine tepki göstermeye başlamasına yol açtı.

Sürgün ne zaman başladı?

Zorunlu sürgün 18 Mayıs 1944 sabahı başladı ve 3 gün sürdü. Bu sürede 238 bin 500 kişi, yani Tatar nüfusunun neredeyse tamamı sürgün edildi.

Sovyetler Birliği'nin İçişleri Halk Komiserliği sürgün için 32 bin kişilik güvenlik gücü kullandı.

Sürgünün nedeni neydi?

Kırımlı Tatarların sürülmesinin resmi gerekçesi; "Vatan hainliği, Sovyet halkını imha etme girişimi ve Nazi işgalcileriyle işbirliği" olarak gösterildi.

Öte yandan bazı tarihçiler Kırımlı Tatarların Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Sovyetler Birliği'nin potansiyel bir rakip olarak gördüğü Türkiye ile yaşanacak bir çatışmada Kırım'ın stratejik öneminin farkında olduğunu söylüyor.

Tarihçiler Sovyet lider Joseph Stalin'in Tatarları "olası sabotajcı ve hainler" olarak görerek onlardan kurtulmak istediğini belirtiyor.

Bazı Tatarlar Nazileri destekledi mi?

Kimi kaynaklara göre Almanların Sovyet karşıtı birimlerinde Kırımlı Tatarlar görev yapıyordu. Bazı Tatarlar Sovyet partizanlarına karşı köylerini korumaya çalıştı. Bazı Tatarlar ise Naziler tarafından yakalandıktan sonra Alman güçlerine katıldı.