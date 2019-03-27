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Kırım'da 20 Tatar gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

Kırım'da, Rus güvenlik güçleri yaptıkları ev baskınlarında 20 Kırım Tatarını gözaltına aldı - Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov: - "Kırım Tatarlarının evlerinin sürekli toplu şekilde aranması ve tutuklanmaları Moskova'da onaylanan bir planın parçasıdır" - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Katerina Zelenko: - "Rusya'dan bu yasadışı ve siyasi amaçlarla yapılan takibata son vermesini talep ediyoruz"

KİEV (AA) - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da yaptığı ev baskınlarında 20 Kırım Tatarını gözaltına aldı.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, yaptığı açıklamada, Akmescit'te yapılan operasyon çerçevesinde ev aramalarında 20 Kırım Tatarının Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kırım Tatarlarına yönelik bu operasyonların tüm detaylarının aktivistler tarafından dikkatlice kaydedilmesi çağrısında bulunan Çubarov, "Günümüzde Kırım Tatarlarının evlerinin sürekli toplu şekilde aranması ve tutuklanmaları Moskova'da onaylanan bir planın parçasıdır." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Katerina Zelenko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kırım'da FSB'nin Kırım Tatarlarına yaptığı baskınlara tepki gösterdi.

Zelenko, "İşgal altındaki Kırım'da insan hakları ihlalleri devam ediyor. Onlarca Kırım Tatarının evi arandı ve gözaltılar yaşandı. Rusya'dan bu yasadışı ve siyasi amaçlarla yapılan takibata son vermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da yapılan operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını doğruladı. FSB'den yapılan açıklamada, gözaltına alınanların evlerinde yasadışı terör örgütüne ait araç ve gereçlerin ele geçirildiği iddia edildi.

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