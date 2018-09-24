Kırışıklardan kurtulmanın yolu bunlardan geçiyor! Hem de doğal yöntemlerle

Kırışıkların ortaya çıkmasının engellenmesinin bir yolu yoktur, ancak sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ve bazı doğal ilaçlar kullanmak, görünümlerini geciktirilebilir ve kamufle edebilir. İşte kırışıklıklar ve göz altı torbaları gibi yaşlanma belirtilerini etkili bir şekilde azaltan bazı doğal ilaçlar...

YUMURTA BEYAZI

Birkaç yumurta akı alıp küçük bir kasede çırpın. Yüzünüzün her tarafına masaj yapın ve en az 15 dakika bekletin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra, ılık su ile durulayın. A vitamini ve B vitamini kırışıklıkların azaltılması ve kademeli olarak çıkarılmasına yardımcı olur.

ZEYTİN YAĞI

Zeytinyağı cildinizi yumuşak ve esnek tutarak yardımcı olur. Yatağa gitmeden önce yüzünüze birkaç damla zeytinyağı ile hafifçe masaj yapın ve yumuşak bir havlu kullanarak durulayın. Yumuşak ve sağlıklı görünen yüz cildine uyanacaksınız.

LİMON SUYU

Uyumadan önce 1 limon suyu ile yüzünüzdeki ince çizgilere ve kırışıklıklara masaj yapın. Limonun asidi, kırışıklıkların görünümünü azaltır ve cildin daha parlak görünmesini sağlar.