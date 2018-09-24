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Kırışıklardan kurtulmanın yolu bunlardan geçiyor! Hem de doğal yöntemlerle

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YÜZ BAKIMI HABERLERİ  | 24.09.2018 10:51 | Son Güncelleme

Kırışıklıklar ve göz torbaları, yaşlanmanın, cilde kötü muamelenin ve kötü yaşam tarzı tercihlerinin yaygın bir belirtisidir. Yaşlanmayı tersine çeviremesek de dikkat ederek, kırışıklıkların ve göz torbalarının görünümünü geciktirebilir veya en azından ortaya çıktıktan sonra bile daha az belirgin görünmelerini sağlayabiliriz. Özellikle ağız çevresindeki kırışıklık giderici yöntemi öğrenince çok şaşıracaksınız.

Kırışıklardan kurtulmanın yolu bunlardan geçiyor! Hem de doğal yöntemlerle

Kırışıkların ortaya çıkmasının engellenmesinin bir yolu yoktur, ancak sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ve bazı doğal ilaçlar kullanmak, görünümlerini geciktirilebilir ve kamufle edebilir. İşte kırışıklıklar ve göz altı torbaları gibi yaşlanma belirtilerini etkili bir şekilde azaltan bazı doğal ilaçlar...

YUMURTA BEYAZI

3

Birkaç yumurta akı alıp küçük bir kasede çırpın. Yüzünüzün her tarafına masaj yapın ve en az 15 dakika bekletin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra, ılık su ile durulayın. A vitamini ve B vitamini kırışıklıkların azaltılması ve kademeli olarak çıkarılmasına yardımcı olur.

ZEYTİN YAĞI

4

Zeytinyağı cildinizi yumuşak ve esnek tutarak yardımcı olur. Yatağa gitmeden önce yüzünüze birkaç damla zeytinyağı ile hafifçe masaj yapın ve yumuşak bir havlu kullanarak durulayın. Yumuşak ve sağlıklı görünen yüz cildine uyanacaksınız.

LİMON SUYU

5

Uyumadan önce 1 limon suyu ile yüzünüzdeki ince çizgilere ve kırışıklıklara masaj yapın. Limonun asidi, kırışıklıkların görünümünü azaltır ve cildin daha parlak görünmesini sağlar.

MEYVE VE SEBZELER

6

Taze meyve ve sebzeler Vitamin A ve D ile doldurulur. Cildinizin parlaklığını geri kazandırır ve daha genç görünmesini sağlarlar.

GÖZ ALTI TORBALARINDAN KURTULMAK İÇİN

7

Göz altı torbalarının görünümü sizin daha yaşlı ve yorgun görünmenize neden olur. Çoğunlukla yaşla ilgili olsalar da, yetersiz uyku ve yorgunluk nedeniyle de olabilirler.

ÇAY POŞETLERİ

8

Bunu bilmeyen yoktur ama çok etkili bir yöntem olduğunu bir kez daha belirtmek gerekir. Ilık su içinde 2 çay poşetini islatın ve buzdolabında birkaç dakika soğumaya bırakın. Poşetleri 5 dakika boyunca bekletin.

AVOKADO

9

Yorgunluk genellikle gözlerin altında koyu halkalar oluşmasına neden olur ve sizi olduğunuzdan yaşlı gösterebilir. Bu karanlık çemberleri ortadan kaldırmak için, her bir gözün altına olgun avokado dilimleri koyun.

SALATALIK

10

Gözleriniz kırmızı ve şişmiş ise 2 ince dilim soğuk salatalık alın, uzanın ve 30 dakika boyunca bekleyin.

KAŞIK

11

2 metal çay kaşığı alın ve 10-15 dakika buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra, 30 ila 60 saniye boyunca kaşıkların sırt tarafını göz kapaklarınıza uygulayın. Metalin soğuğu, yorgun gözlerinizi canlandırmaya ve kendinizi yenilenmiş hissetmenize yardımcı olacaktır.

AĞIZ ÇEVRESİNDEKİ KIRIŞIKLIKLARDAN KURTULMANIN YOLU

2

Çoğu zaman, yaşlanmanın ilk belirtileri bunların görünümüdür: nazolabial (Burun kanatlarının yanından başlayıp ağız köşelerine dek uzanan oluk) kıvrımlar, gülme çizgileri ve ağız kenarındaki kırışıklıklar. Bunlara sigara içmek de eklenince kırışıklıkların görünümü daha da hızlanır. Peki bu kırışıklıkların geciktirmek için ne yapabilirsiniz? Önce sigara içiyorsanız, bırakmalısınız. Ayrıca sizin için önerdiğimiz 2 doğal yolu uygulayabilirsiniz.

SALATALIK VE YUMURTA AKI

12

Yarım bir salatalık alın, soyup küçük parçalara ayırın. Bu parçaları bir hamur haline getirin ve suyu elde etmek için süzün. Bir yumurtayı kırın ve yumurta akını salatalık suyuna ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı yüzünüze, özellikle ağzınızın etrafına sürün. 15 dakika bekletin. 15 dakika sonra yüzünüzü yıkayın.

LAHANA TURŞUSU

13

Kırışıklıklarınızın üzerine 10 dakika boyunca biraz lahana turşusu koyun ve sonra yıkayın. Bu kırışıklıkları önlemenin iyi bir yoludur. Ayrıca lahanalar iyi bir A vitamini kaynağı olduğundan bol bol tüketin.

Daha genç görünmek için başka hangi yolları biliyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.


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