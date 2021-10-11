Kırışıklık görünümü azaltın! Bu masaj sayesinde farka inanamayacaksınız

Pahalı kozmetik ürünleri ve peşi sıra devam eden güzellik rutinleri sağlıklı bir cildin anahtarı olarak kabul edilir. Ancak gün içerisinde kolayca yapabileceğiniz masaj hareketleriyle siz de erken yaşlanma belirtileriyle mücadele edebilirsiniz. İşte düzenli uyguladığınızda gençleşmenizi sağlayacak masaj tüyosu...

ŞAKAKLAR

Saçlarınız başınızın iki yanındaki köklerden tutun ve saçlarınızı hafifçe yukarı doğru çekin. Bu pozisyonu bir süre koruyun. Saçınızın ve cildinizin gerginliğini arttırmak için başınızı biraz öne doğru eğin ve ellerinizle saat yönü ve saat yönünün tersine dairesel hareketler yapın. Bu masaj hareketini 30-40 saniye süreyle tekrarlayın.

KULAK ARKALARI

Saçınızı kulaklarınızın arkasından, başınızın arkasına doğru olacak şekilde tutun ve hafifçe yukarı doğru çekin. Bu pozisyonu koruyun. Ardından ellerinizle saat yönü ve saat yönünün tersine hafif dairesel hareketler yapın. Bu hareketi 30-40 saniye boyunca devam ettirin.

ALIN VE BAŞIN ARKASI

Saçınızı ensenizden ve alnınızdan kavrayın. Hafifçe yukarı doğru çekin, bu pozisyonu koruyun ve ardından ellerinizle saat yönü ve saat yönünün tersine dairesel hareketler yapın. Bu harekete de 30-40 saniye boyunca devam edin.

ALINDAN YUKARIYA DOĞRU

Parmak uçlarınızı alnınıza, saç çizgisine doğru yerleştirin. Hafifçe bastırarak ve dairesel hareketler çizerek yukarı doğru hareket ettirin. Ağrı hissettiğiniz bölgelere yoğunlaşın. Bu hareketi 30 saniye boyunca yapmaya özen gösterin.

ENSE

Parmaklarınızı başınızın arkasına yerleştirin. Hafifçe bastırarak ve dairesel hareketler çizerek boynunuza doğru indirin. Ağrı hissettiğiniz bölgelere yoğunlaşın. Bu hareketin süresi de 30-40 saniye arasındadır.



