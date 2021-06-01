Kırışıklık tedavisinde artık ameliyata gerek kalmadı! Hem doğal hem da sağlıklı sonuçlar alınıyor

Yüzdeki yaşlılık belirtileri, estetik operasyonlara yönelimin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Amerikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Akademisi’nin (AAFPRS) verilerine göre, yüz gerdirme ameliyatları yüzde 69 ile 2020 yılında en çok talep gören estetik ameliyatlar arasında, burun estetiklerinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Uzmanlar ise ameliyatlarla elde edilen görünümün uzun vadede doğallıktan uzaklaştığına dikkat çekiyor.

Kişiye özel botoks uygulamalarıyla kırışıklık başta olmak üzere yüz bölgesindeki yaşlılık belirtilerinin bıçak altına yatmadan giderilebileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Ciltteki elastikiyet ve kolajen kaybı veya mimik çizgileri kırışıklık oluşumunun sebeplerindendir. Seneler boyunca istem dışı kasılan kaslar, kolajen dokusuna zarar verir ve mimik çizgileri yerleşik kırışıklıklara dönüşür. Bu noktada ciltteki kayıpları gidermeye yönelik yapılan kırışıklık tedavileri, hem doğal hem de sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlar” dedi.

SARKIK VE ÇÖKÜK BÖLGELER İÇİN DOLGU MADDELERİ KULLANILIYOR

Kırışıklık tedavisinde kullanılan yöntemleri paylaşan Dr. Ulusal, “İlerleyen yaşla birlikte yüz bölgesinin özellikle bazı bölgelerinde sarkma ve çökmelerin meydana geldiğini görüyoruz. Dolgu maddeleri, sarkık ve çökük görünümlü şakak, yanak ve çene bölgelerine uygulanarak hem ciltteki elastin ve kolajen üretimini artırmayı hem de canlı, parlak ve pürüzsüz bir cilt görünümüne ulaşmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca somon balığından elde edilen polinükleotidlerden oluşan ve cildin yenilenmesini ve yeniden yapılandırılmasını sağlayan Somon DNA aşısı ile cildin vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasını, bozulmuş kan dolaşımının düzeltilmesini ve azalan destek dokuların yerine konmasını sağlayan yüz mezoterapisi de etkili diğer uygulamalar arasında yer alıyor” diye konuştu.