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  4. Kırklareli'de 6 kişiye mezar olmuştu! O kamp yeri ile ilgili yeni gelişme...

Kırklareli'de 6 kişiye mezar olmuştu! O kamp yeri ile ilgili yeni gelişme...

09.09.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde bungalov evleri ruhsata aykırı inşa ettiği belirlenen, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B'nin yakalanması için çalışmalar sürerken soruşturma kapsamında 2 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Kırklareli'de 6 kişiye mezar olmuştu! O kamp yeri ile ilgili yeni gelişme...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletme sahibi ve sorumlularına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar köyü yakınlarındaki daha önce İl Özel İdaresince mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam eden ruhsatsız tesisin sahibi ve yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 2 kişi gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bungalov evleri ruhsata aykırı inşa ettiği belirlenen ve hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tesisin ruhsatsız olduğunu, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da İl Özel İdaresince daha önce mühürlendiğini ve hakkında yıkım kararı olduğunu ifade etmişti.

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TESİSTE KALAN 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül'de sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle burası bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

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Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmıştı. Bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ile Suna Duman'ın, 6 Eylül' de de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cesedine ulaşılmıştı.

Aramaların üçüncü günü 7 Eylül'de de Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

AA

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