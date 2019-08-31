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Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 20:25 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy köyündeki büyük bir hayvan çiftliğinde yem kıyma makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

Yangın saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Çiftlik görevlileri yüzlerce büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşın hayvanları güvenli alana taşımaya çalışıyor.

Saman balyalarının bulunduğu depolardaki yangın devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çiftlik Kırklareli yangın

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