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Kirlenen deri ve süet kıyafetlerinizi temizlerken mahvetmeyin! Bu kolay yöntemlerle...

12.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şıklığı ve zarafeti zirveye taşıyan kıyafetlerin başında süet ve deri ürünler geliyor. Zamansız ve kolay kullanımı olsa da bu ürünlerin temizliği özel çaba ve dikkat gerektiriyor. Deri ve süet kıyafetlerinizi temizlemenin en kolay yollarını sizin için araştırdık. İşte detaylar!

Kirlenen deri ve süet kıyafetlerinizi temizlerken mahvetmeyin! Bu kolay yöntemlerle...

Her zaman modanın bir parçası olan deri ve süet kıyafetler pek çok kombinde yer buluyor. Ancak bakımına özen gösterilmediği takdirde şık görüntülerini de çok çabuk kaybediyorlar. Sanılanın aksine deri ve süet kıyafetlerin bakımı ve temizliği oldukça kolay. Hadi gelin, bu ürünleri evde en pratik şekilde nasıl temizleyebilirsiniz birlikte bakalım.

SÜET KIYAFET TEMİZLİĞİNDE DİKKATLİ OLUN

Süet çok hassas bir ürün olduğu için kullanırken olduğu kadar temizlerken de dikkat etmelisiniz. Sert işlemler ve çamaşır makinesinde yıkamak geri dönülemez zararlar verebilir.

  • Evinizde mutlaka bir süet fırçası bulundurun. Sık sık fırça ile süet kıyafeti fırçalamak üzerinde toza bağlı lekelerin oluşmasını önler.

  • Lekeleri temizlerken fırçanın önce yumuşak tarafıyla işe başlayın. Ardından sert tarafa geçin. Ancak ürünü yırtmamak için yumuşak hareketlerle ve doğru yönde fırçalamalısınız.

  • Daha yoğun lekeler için süet silgisini kullanın. Eğer silgi işe yaramazsa tırnak törpüsü ile hafifçe lekeye müdahale edin.

  • Yağ lekesi ile karşı karşıyaysanız çok beklemeden lekenin üzerine karbonat dökün.

  • Karbonatın yağı çekmesi için bir süre bekleyin ve temizleyin.

  • Eğer çok daha inatçı bir leke varsa süet ürünlere özel satılan temizleyicileri kullanın.

  • Süet ürünler kuru temizlemeye uygun olduğu için son çareniz kuru temizleme olabilir.

DERİ KIYAFETLER NASIL TEMİZLENMELİ?

  • Hafif lekeleri silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

  • Bunun için pamuklu ve temiz bir bezi biraz ıslatın ve lekeyi silin.

  • Eğer leke sadece nemli bezle geçmiyorsa sabunlu su ile lekeyi silebilirsiniz.

  • Ancak deterjanlar deriye zarar verebileceği için beyaz kalıp sabun kullanın.

  • Deri kıyafeti sildikten sonra mutlaka kurutmalısınız.

  • Kurutma işlemi ısıtıcı yakınında ve güneş gören alanlarda olmamalı. Oda sıcaklığında kurutmalısınız.

  • Eğer daha inatçı bir leke varsa deri ürünlerin temizliği için özel üretilen temizleyicileri tercih edin.

  • Bu temizleyicileri kullanmadan önce ürünün küçük bir yerinde deneme yapmanızda fayda var. Eğer deriye zarar vermiyorsa leke üzerinde kullanabilirsiniz.

  • Evde çıkaramadığınız lekeler varsa kuru temizlemeyi tercih edebilirsiniz.
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