Kirlenen deri ve süet kıyafetlerinizi temizlerken mahvetmeyin! Bu kolay yöntemlerle...

Her zaman modanın bir parçası olan deri ve süet kıyafetler pek çok kombinde yer buluyor. Ancak bakımına özen gösterilmediği takdirde şık görüntülerini de çok çabuk kaybediyorlar. Sanılanın aksine deri ve süet kıyafetlerin bakımı ve temizliği oldukça kolay. Hadi gelin, bu ürünleri evde en pratik şekilde nasıl temizleyebilirsiniz birlikte bakalım.

SÜET KIYAFET TEMİZLİĞİNDE DİKKATLİ OLUN

Süet çok hassas bir ürün olduğu için kullanırken olduğu kadar temizlerken de dikkat etmelisiniz. Sert işlemler ve çamaşır makinesinde yıkamak geri dönülemez zararlar verebilir.

Evinizde mutlaka bir süet fırçası bulundurun. Sık sık fırça ile süet kıyafeti fırçalamak üzerinde toza bağlı lekelerin oluşmasını önler.

Lekeleri temizlerken fırçanın önce yumuşak tarafıyla işe başlayın. Ardından sert tarafa geçin. Ancak ürünü yırtmamak için yumuşak hareketlerle ve doğru yönde fırçalamalısınız.

Daha yoğun lekeler için süet silgisini kullanın. Eğer silgi işe yaramazsa tırnak törpüsü ile hafifçe lekeye müdahale edin.

Yağ lekesi ile karşı karşıyaysanız çok beklemeden lekenin üzerine karbonat dökün.

Karbonatın yağı çekmesi için bir süre bekleyin ve temizleyin.

Eğer çok daha inatçı bir leke varsa süet ürünlere özel satılan temizleyicileri kullanın.

Süet ürünler kuru temizlemeye uygun olduğu için son çareniz kuru temizleme olabilir.

DERİ KIYAFETLER NASIL TEMİZLENMELİ?