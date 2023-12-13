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  4. Kirli emellerine şimdi de Cüneyt Özdemir'i alet ettiler! Mynet gündeme getirmişti... Youtube reklamında kendisini görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Kirli emellerine şimdi de Cüneyt Özdemir'i alet ettiler! Mynet gündeme getirmişti... Youtube reklamında kendisini görünce şaşkınlığını gizleyemedi

13.12.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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Daha önce Mynet'in gündeme getirdiği, Türkiye'nin tanınan simalarından olan Acun Ilıcalı ve Candaş Tolga'nın programından kesitler alınarak yapay zeka desteğiyle seslendirilen dolandırıcılar, bu kez gözünü Cüneyt Özdemir'e dikti. Yapay zeka aracılığıyla kurgu bir videosu oluşturulan Özdemir "Tam geri zekalılara pazarlama yöntemi" dedi. Görüntüleri izleyince Özdemir "Artık bana da inanmayın! Çünkü öyle bir noktaya geldim" deyip herkesin başına gelebilecek tehlikeye dikkat çekti.

Kirli emellerine şimdi de Cüneyt Özdemir'i alet ettiler! Mynet gündeme getirmişti... Youtube reklamında kendisini görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık, Burak Özçivit gibi birçok ünlünün görüntülerini kullanan ve yapay zekayla seslendiren dolandırıcıların oyununu Mynet gündeme getirmişti. Youtube üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan ve onlara 'kolay para' vaadi sunan dolandırıcılar, ünlü isimlerin görüntü ve seslerini kullanarak söz konusu fonu övüyormuş gibi gösteriyordu. Dolandırıcılar şimdi de gazeteci Cüneyt Özdemir üzerinden kirli bir oyuna soyundu!

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KENDİSİNİ REKLAMDA GÖRDÜ

Yapay zeka aracılığıyla Özdemir'in sesi ve görüntüsü kullanılarak bir reklam kurgulandı. Youtube üzerinden yayınlanıp vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan o reklama Cüneyt Özdemir'in de karşısına çıktı. Özdemir son yayınında o görüntülere veryansın edip yapay zekanın tehlikesinden dem vurdu.

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"CAYIR CAYIR YAYINLIYORLAR"

Türkiye'de yapay zekanın ar-gesini dolandırıcıların yaptığını söyleyen Özdemir, "İyi de yapıyorlar. Benim görüntümü almışlar, sesimi sentezlemişler. Kafalarından bir şey uydurmuşlar, yaratmışlar ve onu cayır cayır yayınlıyorlar, reklam veriyorlar" deyip kendisi üzerinden yapılan sahte reklamı izletti.

"TAM GERİ ZEKALILARA PAZARLAMA YÖNTEMİ"

Yaptığı anonsla görüntünün çekildiği anların hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Özdemir, reklamdaki "Zenginlik yolu: Sınırlı sayıda hisseler, siz almazsanız arkadaşınız alır" yazısına dikkat çekip "Tam geri zekalılara pazarlama yöntemi. Ama adam benim görüntümü kullanmış" dedi.

"BEN HİSSEYE YÖNELİYORUM GİBİ VİDEO DOLDURULMUŞ"

Yapay zekayla oluşturulan görüntüleri izleten Özdemir "Ben böyle bir hisseyi hiç bilmiyorum. Fakat sanki ben bir hisseye yöneliyorum gibi bir video doldurulmuş. Sonra da bir tane siteye yönlendiriyor. Ben orada savaş gemileri gösteriyorum, kurgu yapmışlar." diye devam ederek işin ne denli ileri boyuta taşınabildiğine dikkat çekti.

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"SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR"

Üstelik Özdemir bu şekilde hedef alınan ne ilk ne son kişi. Bu durumda başka gazeteciler de olduğuna değinen Özdemir, "Yarın bir gün sizinle ilgili de yapabilirler. Daha da profesyonelini yapabilirler; farklı şeyler yapabilirler, farklı dillerde konuşturabilirler" diyerek herkesi uyardı.

"Eskiden derdim ki 'Twitter'da ne yazdığına bakmayın, kimin dediğine bakın.' Artık ona da bakmayın! Bana da inanmayın! Ben öyle bir noktaya geldim çünkü. Adam benim sesimi, görüntümü alıp bir şey üretmiş. Ben ona bakıp diyorum ki 'Bu ben değilim.'

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