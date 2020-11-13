Kirli hava uyarısı! Hamilelikte maruz kalırsanız...

Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü'nün yayımladığı rapora göre, araştırmacılar kadının hamileliği sırasındaki yaşadığı yer, bebeğin doğduktan sonraki yaşadığı ortam, çevre, trafik, hava ve gürültü kirliliği gibi çeşitli faktörleri değerlendirdi. Uzmanlar, çocuklar 4 ila 5 yaşlarına geldiklerinde kan basıncı verilerini de inceledi.

HAVA KİRLİLİĞİNE MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN KAN BASINCI DAHA YÜKSEK

Çalışmada özellikle hamileliğin ilk dönemlerinde yüksek düzeylerde hava kirliliğine maruz kalan annelerin çocuklarında kirli havaya maruz kalmayanlara göre daha yüksek kan basıncı tespit edildi.

5 ÇOCUKTAN 1'İ MARUZ KALIYOR

Araştırmacılar, hava kirliliği seviyeleri yüksek olan kentlerde yaşayan her beş çocuktan birinin, hava kirliliğine maruz kalmayan çocuklara göre daha yüksek kan basıncı değerlerine sahip oldukları sonucuna vardı.

KALP DAMAR HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİ AZALIYOR

Çalışmanın yazarlarından Charline Warembourg, kentteki havanın okul öncesi çocuklardaki kan basıncının etkilediğini gösterdiğine işaret ederek, insanlara zarar veren çevresel faktörleri azaltmaya yönelik kentsel tasarım ve ulaşım planlamasıyla bu çocukların yetişkinlik döneminde kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin azaltılabileceğini belirtti.

İHA



