HABER

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de tutuklanan Dimitar Zhelyazkov'un Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildiği bildirildi - EGM: - "İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreciyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan şahıs, 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi"

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de tutuklanan Bulgaristan vatandaşı zanlının ülkesinden gelen görevlilere teslim edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı saldırı, çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak ve kundaklama suçlarından Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un 4 Ağustos 2018'de İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otele giriş yaparken yanında bulunan 6 Bulgar ve bir çifte vatandaş olmak üzere 7 kişiyle yakalandığı ifade edildi.

Zhelyazkov'un adli makamlarca iadesi amacıyla tutuklandığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreciyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan şahıs 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ülke genelinde yürüttüğü suçla mücadele faaliyetlerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaları da yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
AHBAP, Gölcük'te 'askıda elbise' dağıttıAHBAP, Gölcük'te 'askıda elbise' dağıttı
Hastane inşaatından düşen Afgan uyruklu işçi yaşamını yitirdiHastane inşaatından düşen Afgan uyruklu işçi yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Emniyet Genel Müdürlüğü iade kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de tutuklanan Dimitar Zhelyaz

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

20 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti

Koca dehşeti! Hem de çocuğunun gözü önünde!

Balat'taki 4 katlı binanın çökme anı kamerada

Balat'taki binanın çökme anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.