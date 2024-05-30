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  4. Kırmızı ışıkta beklerken neye uğradığını şaşırdı! Herkes oraya toplandı

Kırmızı ışıkta beklerken neye uğradığını şaşırdı! Herkes oraya toplandı

30.05.2024 17:05
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Eskişehir’de, etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında bir alışveriş merkezinin önündeki dut ağacının kırılan dalı, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü.

Kırmızı ışıkta beklerken neye uğradığını şaşırdı! Herkes oraya toplandı

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’nde, alışveriş merkezinin önündeki dut ağacının dalı, rüzgar nedeniyle kırılıp ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine düştü, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, devrilen ağaç dalını kesip, yoldan kaldırdı.

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Otomobil sürücüsü Gürbüz Uçkaç (59), olay sırasında çok korktuğunu söyleyerek, “Biz arabayla ışıklarda beklerken dut ağacının dalı kırılıp üzerimize düştü. Elektrik direğiyle arabanın tavanına zarar verdi. Annem kalp hastası olduğu için anneme bir şey oldu diye korktum. Yoksa araba yapılacak şey” dedi.

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"TAM BENİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLDU"

Esnaf Fatih Güzel (29) ise ağaç dalı düşünce korktuklarını belirterek, “Ağaç dalı birden devrildi, tam benim gözümün önünde oldu. Yoldan geçen arabanın üzerine direkle beraber devrildi. Herkes çok şaşırdı ve tam trafikte aracın üstüne düşmesi de ilginçti” diye konuştu. (DHA)

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_61207 (6)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir ağaç
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