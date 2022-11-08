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Kırmızı kantaron çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kırmızı kantaron çayı nasıl yapılır ve demlenir?

08.11.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki çayları içinde bulundurdukları sağlığa faydalı bileşenleri sayesinde sıklıkla tüketilen çaylardır. Doğal olmalarının yanı sıra vitamin, mineral ve antioksidan açısından sağlığa önemli katkılar sağlarlar. Kırmızı kantaron çok eski zamanlardan beri bilinen bir bitkidir. Sindirim bozukluğuna ve vücut direncini artırıcı özelliğe sahiptir. Damar sertliğini önlemesiyle bilinen kırmızı kantaron çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Kırmızı kantaron çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kırmızı kantaron çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Tarihi çok eskilere dayanan kırmızı kantaron hâlen önemini koruyan önemli bir bitkisel çaydır. Birçok Avrupa ülkesinde rastlanır ve sakinleştirici özelliği ile de ön plana çıkar. Kantaron bitkisi sadece çay olarak tüketilmez aynı zamanda yağ olarak da tüketilir. Kantaron yağının faydaları da oldukça fazladır. Ülkemizde "kanotu", "koyunkıran", "kepirotu", "yaraotu" diye de adlandırılan kırmızı kantaron bitkisinden yapılan bitki çayı birçok hastalığa iyi gelen bir çaydır. Sıklıkla tüketilen bitki çaylarından birisi olan kırmızı kantaron çayı neye iyi gelir?

Kırmızı kantaron çayı ne işe yarar?

Kırmızı kantaron çayı faydaları oldukça fazladır ve en bilinen faydası bağışıklık sistemine iyi gelmesidir. Kırmızı kantaron çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Sindirime olan etkisi oldukça büyüktür. Sindirim bozukluğunu düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık gibi sorunların giderilmesini sağlar.
  • Mide yanmalarına ve ekşimelerine de iyi gelmektedir.
  • Mide ve bağırsaklarda oluşan gaz sorununu çözer.
  • Hastalıklarda sıklıkla rastlanan yüksek ateşi düşürücü özelliğe sahiptir.
  • Hastalık zamanlarında tüketildiğinde kişiyi terletmesi ile vücudun daha çabuk toparlamasını sağlar.
  • Kansızlık problemi yaşayanlar için kansızlık tedavisinde ve karaciğerin güçlendirilmesinde katkı sağlar.
  • Şeker hastalığına iye gelir, kan şekerinin dengelenmesini sağlar.
  • Uykusuzluk gibi sorunlar yaşayanlar için çözüm niteliği taşır.
  • Erkeklerde rastlanan prostat hastalığı için önleyici görev üstlenir.
  • Hastalık sonrasında zayıf düşen vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile daha sağlıklı hissedilmesini sağlar.
  • İlerleyen yaşlarda sıklıkla rastlanan romatizma ağrılarının giderilmesini sağlar.
  • Damar sertliğini önleyerek ileride yaşanılacak hastalıkların önüne geçer.
  • Akciğer hastalıklarına ve özellikle astım hastalığına iyi gelir.
  • Hastalıklarda sıklıkla karşılaşılan balgam sorunu kırmızı kantaron çayı sayesinde giderilebilir.

Kırmızı kantaron çayının faydaları çok fazladır. Çok fazla tüketildiğinde bazı zararları bulunur ve en bilinen hastalığı baş ağrısıdır. Bu gibi sorunlarla karşılaşılmaması için kırmızı kantaron çayının çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilir.

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Kırmızı kantaron çayı nasıl yapılır?

Doğal bir çay olan kırmızı kantaron çayının yapılması oldukça basittir. Kırmızı kantaron çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 1 fincan su
  • 2 çay kaşığı kurutulmuş kırmızı kantarın
  • Arzuya göre bal ve limon

Kırmızı kantaron çayı nasıl demlenir?

Tek kişilik yapım için öncelikle bir bardak su cezveye koyulur ve kaynamaya bırakılır. Kaynama aşamasına geçen suyun üzerine iki çay kaşığı kırmızı kantaron eklenir. Ekleme aşamasından sonra ocağın altı kapatılır ve demleme aşamasına geçilir. Ortalama 10 dakika bekledikten sonra çay süzülerek tüketilir. Tercihen tatlandırmak için bal ve limon eklenebilir.

Kırmızı kantaron çayı zayıflatır mı?

Kırmızı kantaron çayı zayıflamaya yardımcı olan çaylardan bir tanesidir. Sindirim sistemini düzenleyici etkisi sayesinde kabızlık, hazımsızlık gibi sorunları çözer. Bunun yanı sıra mide bağırsaklarda oluşan gazların giderilmesi ile kişide rahatlama hissi uyandırır. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına olan faydası sayesinde zayıflamayı kolaylaştırır.

Kırmızı kantaron çayı adet söktürür mü?

Sarı kantaronun ve sarı kantaron çayının adet söktürücü özelliği bulunsa da kırmızı kantaron çayının adet söktürücü ya da adet düzenleyici bir özelliği yoktur.

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