Okaliptus çayı faydaları nelerdir? Okaliptus çayı nasıl yapılır?

Ana vatanı Avustralya olan okaliptus ile hazırlanan okaliptus çayı, vücuda sağladığı faydalar ile sıkça tüketilir. Stresi azaltabilen ve iltihapları giderebilen bu içecek, öksürük ve nefes darlığı gibi problemlerle savaşır. Bununla birlikte okaliptus çayı, cilt ve ağız sağlığı ile bağışıklık sistemine iyi gelir. Özellikle strese iyi gelmesi ile meşhur olan bu çay, daha pek çok şifalı özelliğe sahiptir. Kış aylarında da sıkça tercih edilir.

Doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olduğu belirtilen okaliptus çayı, yapımında kullanılan okaliptus bitkisinin tüm besin değerlerini içerir. Bu sayede okaliptus çayı, değerli mineraller ve vitaminler içermesi ile sayısız hastalığın tedavisinde işe yarayabilir. Yalnızca kış mevsimi hastalıklarına değil, aynı zamanda kronik rahatsızlıklara da iyi gelebilen bu çay düzenli olarak tüketildiği takdirde genel vücut sağlığının korunmasını sağlayabilir. Ferahlatıcı olması ile sevilirken aroması bakımından da beğenilen içeceklerden olan okaliptus çayı ne işe yarar?

Okaliptus çayı neye iyi gelir?

Ferahlatıcı ve ağrı kesici özellikleri ile meşhur olan okaliptus çayının bilinenin aksine birden fazla kullanım şekli bulunur. Direkt olarak içilebildiği gibi bu çay, gargara şeklinde de kullanılabilir. Bu formu için okaliptus çayının soğumaya bırakılması, ardından günlük olarak gargara gibi kullanılması mümkündür. Faydalı okaliptus çayını içerek tüketmek isteyenlere önerilen günlük kullanım miktarı ise maksimum 2 fincandır. İçerdiği değerli mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilen okaliptus çayı, aynı zamanda vücut ağrılarını azaltabilir. Okaliptus çayı faydaları şu şekildedir:

Öksürüğe iyi geldiği bilinen okaliptus çayı, balgam söktürücü bir etki gösterir.

Mikrobik hastalıkların düşmanı olan bu çay, kan şekerini düzenler.

Kişiyi sakinleştiren okaliptus çayı, mental sağlığı olumlu etkiler.

Bakteri ve mantar ile savaşabilen bu şifalı çay, alerjik reaksiyonları azaltabilir.

Grip, nezle ve bronşit gibi rahatsızlıkların iyileştirilmesinde işe yarayabilir.

Farenjit, nefes darlığı ve akciğer iltihaplanmasının tedavisini destekleyebilir.

Eklem ağrıları ve migren, okaliptus çayının içerdiği değerli mineraller ile hafifletilebilir.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde okaliptus çayı diş plağı, diş çürümesi, ağız enfeksiyonları gibi sorunların giderilmesini sağlayabilir.

Karaciğer yağlanmasına iyi gelebilen okaliptus çayı, safra kesesi problemlerinin tedavisinde kullanılabilir.

Okaliptus çayı nasıl yapılır?

Kolaylıkla uygulanabilen okaliptus çayı tarifi oldukça basit malzemeleri içermektedir. Aktarlardan veya marketlerden okaliptus yaprağı alan kişiler, evlerinde kısa sürede bu şifalı içeceği demleyebilir. Birçok kişinin araştırdığı "Okaliptus çayı nasıl demlenir?" sorusu ise şu şekilde yanıtlanabilir:

İlk olarak 1 bardak kaynamış suya 1-2 çay kaşığı kadar kurutulmuş okaliptus yaprağı ekleyin.

Okaliptus yaprakları eklendikten sonra 10 dakika boyunca demlenmeye bırakın.

10 dakika süre dolduktan sonra süzülen okaliptus çayı, bir fincana konulmalıdır.

Vücuda faydaları ile ön plana çıkan bu içeceği daha yararlı hâle getirmek isteyen kişiler arzuya göre tüketirken limon dilimi ve çubuk tarçın da ekleyebilir.

Okaliptus çayını lezzetlendirmek isteyen kişiler de yine arzuya bu içeceğe az miktarda olmak şartıyla bal da ekleyebilir.

Okaliptus çayı zayıflatır mı?

Metabolizmayı hızlandırabildiği söylenen okaliptus çayı, düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde zayıflama sürecini destekleyebilir. Ancak okaliptus çayının direkt olarak kilo verdirici bir özelliğinin bulunduğu belirtilmemiştir. Buna rağmen bir beslenme uzmanına danışarak okaliptus çayı kullanan kişiler, bu şifalı içeceğin desteğiyle birlikte kilo verme sürecinde daha zinde kalabilir.

Okaliptus çayı adet söktürür mü?

Doğrudan adet söktürücü bir etkisi bulunmadığı bilinen okaliptus çayı, düzenli kullanıldığı takdirde vücut ağrılarını giderebilir. Regl döneminde uzmanlar tarafından önerilen miktarda okaliptus çayı içen kişilerin, ağrıları ve ani ruh değişimi problemleri hafifleyebilir. Ancak regl düzensizliği yaşayan veya adet göremeyen kişilerin, ilk olarak mutlaka bir kadın hastalıkları ya da endokrinoloji uzmanına danışmaları gerekmektedir.