Yenidünya çiçeği çayı faydaları nelerdir? Yenidünya çiçeği çayı nasıl yapılır?

Doğanın bize sağladığı pek çok fayda vardır. Geçmişten günümüze bu faydalardan farklı yöntemlerle yararlanmaya çalışırız. Bu yöntemlerden biri de tarihi uzun yıllara dayanan ve şifa amaçlı kullandığımız bitki çaylarıdır. Pek çok bitki çayı gibi bu meyve ağacının çiçeklerini demleyerek bir bitki çayı elde edilir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme yönüyle ön plana çıkan yenidünya çiçeği çayı pek çok vitamin ihtiyacını da karşılamaya yardımcıdır.

Yenidünya meyvesi şekil itibariyle armut meyvesini andıran sarı veya turuncu renkte bir meyvedir. Malta eriği adıyla da bilinen yenidünya meyvesi, ülkemizde yetişen ve kış aylarıyla çiçek açmaya başlayan bir meyvedir. Bu meyvenin çekirdeğinin tozundan cilde yararlı maskeler yapılsa da yutulması durumunda zehirlenmelere yol açabilir. Meyve çekirdekleri gereğinden fazla tükteildiğinde ya da yutulduğunda vücutta toksin etkiler yaratabilir. Bu yüzdenin yenidünya meyvesinin yalnızca etli yeri yenmelidir. Yenidünya meyvesinin çiçekleriyse demlenerek bitki çayı hâlinde tüketilebilir. Pek çok faydası olan yenidünya çiçeği çayı ne işe yarar?

Yenidünya çiçeği çayı neye iyi gelir?

Yenidünya çiçeği çayı pek çok çay gibi bağışıklık sistemini güçlendiren, özelikle kış aylarında tüketilen bir bitki çayıdır. Farklı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak doktorlar tarafından da önerilen yenidünya çiçeği çayı sağlığa yararlı birçok vitamin ve bileşenler taşır. Sadece şifa özelliğiyle değil sağlığı da koruyan yenidünya çiçeği çayı faydaları ise şu şekildedir:

Beyaz kan hücrelerinin üretimine ve antioksidan görevi gören C vitamini kaynağıdır.

Oluşabilecek kronik hastalıkları önlemeye yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Kolesterol seviyesini düzenler.

Taşıdığı potasyum, magnezyum, karotenoidler ve fenolik gibi bileşikler sayesinde kalp sağlığını korur.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu görev alır.

Sindirim sistemini düzenler, sindirim şikâyetleri olanların rahatlamasına yardımcıdır.

Taşıdığı A vitamini sayesinde göz sağlığını korumaya yardımcıdır.

Katarakt ve glokomlara karşı koruyucu rol oynar.

Diyabet hastalığını önlemeye yardımcıdır.

Kan basıncını düşürür.

Balgam sökme konusunda önemli bir rol oynar.

Solunum sistemini büyük ölçüde rahatlatır.

Farklı hastalıkların önlenmesinde ve bu hastalıkların tedavisinde yardımcı rol alan yenidünya çiçeği çayının düzenli kullanımında sağlığa büyük ölçüde yararı gözlemlenmiştir. Bazı hastalıklar için kullanılan ilaçların yanında da kullanılabilen bu çayın kullanım öncesinde oluşabilecek yan etki ve problemler yaşanabileceği düşünüldüğünden mutlaka doktora danışılmalıdır. Peki, insan sağlığına pek çok fayda sağlayan yenidünya çiçeği çayı nasıl yapılır?

Yenidünya çiçeği çayı nasıl demlenir?

Yenidünya çiçeği çayı yapmak için gerekli malzemeler:

4 bardak su

5 gram yenidünya çiçeği çayı

Yenidünya çiçeği çayı tarifi

4 bardak suyu ateşe alın ve kaynayana kadar yüksek ateşte tutun.

Kaynamaya başlayan suyun altını kapatın ve kaynamış suya 5 gram yenidünya çiçeğini ekleyin.

10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Demlenen yenidünya çiçeği çayınızı süzün ve servis edin.

Şeker kullanmayın, tatlandırmak için bal veya tatlandırıcı kullanabilirsiniz.

Yenidünya çiçeği çayı zayıflatır mı?

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin pek çoğu kimyasal yöntemler yerine doğal bir yol arayışındadır. Pek çok bitki çayının zayıflamak isteyenlerin beklentilerini karşıladığını ve sağlıklı kilo verdiğini görürüz. Yeterli ve düzenli tüketildiğinde sonuç veren ve fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı bitki çaylarının sayısı epey fazladır. Yenidünya çiçeği çayı da bu çaylardan olup pek çok kişinin sağlıklı kilo vermesini sağlayan bitki çaylarının arasında sayılır.

Yenidünya çiçeği lif bakımından oldukça zengin olduğundan bu çay sindirime yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan bu çay düzensiz açlık ataklarını büyük ölçüde azaltarak sağlıklı kilo vermekte büyük bir rol oynar. Yenidünya çiçeği çayının doğru, düzenli ve yeterli tüketilmesi sonucunda fazla kiloların kaybedilmesi olağandır.

Yenidünya çiçeği çayı adet söktürür mü?

Kadınların ortalama 28 günde bir tekrar eden adet döngüsü genelde 5-7 gün süren bir süreçtir. Bu süreç farklı nedenlerle erken başlayacağı gibi farklı nedenlerle de gecikme gösterebilir. Kadınların beslenme düzenlerinin bozulması sonucunda bile etkilenen adet dönemi, kadınları hem bedensel hem de ruhsal etkileyen bir süreçtir. Kadınlar bu dönemin düzenlenmesi veya adet söktürmesi için doğal bir yöntem olan bitki çaylarını tercih ederler.

Adet söktüren ve kadınların da adet dönemlerinde tercih ettiği pek çok bitki çayı vardır. Yenidünya çiçeği çayının farklı tedavilere yardımcı olarak kullanılmasının yanında insan sağlığını korumada da önemli bir rol oynayan bitkisel çaylar arasındadır. Fakat tüm faydalarının yanında yenidünya çiçeği çayı adet söktürücü bitki çayları arasında sayılmaz.

