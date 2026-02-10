Meğer evdeki gizli para tuzağıymış! Robot süpürgeler hakkında kimsenin söylemediği o gerçek

Ev temizliğinde devrim yarattığı söylenen robot süpürgeler artık pek çok evin vazgeçilmezi oldu. Peki robot süpürgeler gerçekten hayat kurtarıcı mı, yoksa beklentilerin gerisinde kalan pahalı bir teknoloji mi?

ÖN TEMİZLİK ŞART

Robotun takılmaması için yerdeki kabloları, oyuncakları ve terlikleri toplamak zorundasınız. Yani robot temizlik yapsın diye önce siz evi temizliyorsunuz. Bu duruma ne kadar zahmetsiz diyebiliriz?

DERİN TEMİZLİK SINIFTA KALIYOR

Emiş güçleri standart dikey veya kablolu süpürgelerin yanına bile yaklaşamıyor. Yüzeydeki tozları alsa da halı diplerindeki kirler yerli yerinde kalıyor. Özellikle kırıntılar ve evcil hayvan tüyleri için çözüm olmuyor. Bu da yine de elle temizlemeniz gerektiği anlamına geliyor; yani kolaylık diye bir şey kalmıyor.

PİL ÖMRÜ SIKINTISI

Lityum pillerin ömrü ise sınırlı. Birkaç yıl sonra performans düşüyor ve yeni bir pil veya servis ücreti, neredeyse yeni bir süpürge fiyatına yaklaşıyor.

HEM YAVAŞ HEM DE ÇOK GÜRÜLTÜLÜ

Siz evdeyken saatlerce süren o uğultu bir süre sonra rahatsız edici hale gelebilir. Klasik bir süpürgeyle 15 dakikada bitireceğiniz iş için robotun saatlerce dolaşması gerekiyor.

Fırçalarına dolanan saçları temizlemek, toz haznesini boşaltmak ve filtre bakımı yapmak bazen normal bir süpürgeyle evi süpürmekten daha fazla zaman alıyor.

Evinizde eşik veya merdiven varsa robot süpürge bir odadan diğerine geçemeyen kısıtlı bir temizleme ürününe dönüşüyor. Özellikle eşikler robotların hareketini bitirip dakikalarca boş dönmesine neden oluyor. Bu da pil ömrünün daha hızlı bışalmasına neden oluyor.