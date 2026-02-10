KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Meğer evdeki gizli para tuzağıymış! Robot süpürgeler hakkında kimsenin söylemediği o gerçek

Ev işlerini kolaylaştıracağı vaadiyle binlerce lira ödediğimiz robot süpürgeler, gerçekten bir ihtiyaç mı yoksa sadece pahalı bir eşya mı? Kullanıcı deneyimleri ve teknik analizler bu cihazların her ev için uygun olmadığını gösteriyor. İşte satın almadan önce iki kez düşünmenize neden olacak o gerçekler...

Meğer evdeki gizli para tuzağıymış! Robot süpürgeler hakkında kimsenin söylemediği o gerçek
Gökçen Kökden

Ev temizliğinde devrim yarattığı söylenen robot süpürgeler artık pek çok evin vazgeçilmezi oldu. Peki robot süpürgeler gerçekten hayat kurtarıcı mı, yoksa beklentilerin gerisinde kalan pahalı bir teknoloji mi?

ÖN TEMİZLİK ŞART

Meğer evdeki gizli para tuzağıymış! Robot süpürgeler hakkında kimsenin söylemediği o gerçek 1

Robotun takılmaması için yerdeki kabloları, oyuncakları ve terlikleri toplamak zorundasınız. Yani robot temizlik yapsın diye önce siz evi temizliyorsunuz. Bu duruma ne kadar zahmetsiz diyebiliriz?

DERİN TEMİZLİK SINIFTA KALIYOR

Emiş güçleri standart dikey veya kablolu süpürgelerin yanına bile yaklaşamıyor. Yüzeydeki tozları alsa da halı diplerindeki kirler yerli yerinde kalıyor. Özellikle kırıntılar ve evcil hayvan tüyleri için çözüm olmuyor. Bu da yine de elle temizlemeniz gerektiği anlamına geliyor; yani kolaylık diye bir şey kalmıyor.

PİL ÖMRÜ SIKINTISI

Meğer evdeki gizli para tuzağıymış! Robot süpürgeler hakkında kimsenin söylemediği o gerçek 2

Lityum pillerin ömrü ise sınırlı. Birkaç yıl sonra performans düşüyor ve yeni bir pil veya servis ücreti, neredeyse yeni bir süpürge fiyatına yaklaşıyor.

HEM YAVAŞ HEM DE ÇOK GÜRÜLTÜLÜ

Siz evdeyken saatlerce süren o uğultu bir süre sonra rahatsız edici hale gelebilir. Klasik bir süpürgeyle 15 dakikada bitireceğiniz iş için robotun saatlerce dolaşması gerekiyor.

Meğer evdeki gizli para tuzağıymış! Robot süpürgeler hakkında kimsenin söylemediği o gerçek 3

Fırçalarına dolanan saçları temizlemek, toz haznesini boşaltmak ve filtre bakımı yapmak bazen normal bir süpürgeyle evi süpürmekten daha fazla zaman alıyor.

Evinizde eşik veya merdiven varsa robot süpürge bir odadan diğerine geçemeyen kısıtlı bir temizleme ürününe dönüşüyor. Özellikle eşikler robotların hareketini bitirip dakikalarca boş dönmesine neden oluyor. Bu da pil ömrünün daha hızlı bışalmasına neden oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Rekor seviye' Son 10 yılda yüzde 38 arttı! 'Rekor seviye' Son 10 yılda yüzde 38 arttı!
Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu!Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
robot süpürge temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.