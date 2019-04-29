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Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Orman İşletme Müdürlüğü, ormanda ağaçların kurumasına neden olan böcekleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyan ve yüksek rakımlarda yaşayan kırmızı orman karıncalarını özel yöntemlerle 3 kilometre daha yükseğe taşıdı.

Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Orman İşletme Müdürlüğü, ormanda ağaçların kurumasına neden olan böcekleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyan ve yüksek rakımlarda yaşayan kırmızı orman karıncalarını özel yöntemlerle 3 kilometre daha yükseğe taşıdı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir koloninin 1 hektarlık ormanlık alanda zararlı böceklerin yaşamasını engellediğini belirtti.
Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kırka Şefliği, Eskişehir, Mihalıççık, Çatacık ve Afyonkarahisar ormanlarında doğal olarak bulunan kırmızı orman karıncalarının (Formica Rufa) yaşam alanlarını genişletme çalışması yaptı. Yüksek rakımlarda yaşayan karınca kolonileri, bölünerek karınca bulunmayan bölgelere nakledilirken, özel yöntemler kullanıldı. Sabaha karşı 04.00’de yola çıkan ekipler, gün doğmadan karınca yuvasının bir bölümünü 1490 rakımdan aldı. Karıncalar yaklaşık 3 kilometre kuzeye götürerek 1520 rakımlı karınca bulunmayan tensil sahasına bırakıldı. Yeni karınca yuvası, ayı ve domuzların zarar vermemesi için de tel çitle çevrildi. Karıncaların yuvayı benimsemesi için 2 ay boyunca toz şeker serpileceği öğrenildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, karınca nakillerinin orman ağaçları için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Ormanlarımız yangınlardan ve kaçak kesimlerden zarar görür. Ama bir de görünmeyen bir zarar var. O da böcek zararıdır. Ağaçların kambiyum tabakasını kemirerek kurumalarına neden olurlar. Bu böceklerle mücadelede karıncalar ve kuşlar çok faydalıdır. Kırmızı orman karıncaları yırtıcı ve etobur karıncalardır. Ormanlarımızda doğal olarak bulunur. Orman ağaçlarına zarar veren her türlü böceği yiyen kırmızı orman karıncaları adeta orman gönüllüsü gibi çalışırlar. Yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir koloni 1 hektarlık bir ormanlık alanda zararlı böceklerin yaşamasına izin vermez. Yumurta, larva ve pupaları toplayıp yuvalarına taşıyan karıncalar büyük böcekleri de önce salgıladıkları formic asit ile etkisiz hale getirirler ve sonra parçalarlar. İlk kez bu sene bu nakilleri özel sektör ile birlikte yaptık” şeklinde konuştu.
Orman Mühendisi Emrah Ersoy, karınca nakilleri konusunda özel eğitim alarak bir ekip kurduklarını belirterek, “Saat 01.00 ve 06.00 arasında 5 adet karınca yuvası nakli yapabildik. Türkiye genelinde ilk kez özel sektöre imkân tanındı. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte nakilleri gerçekleştirdik” dedi.
NAKİLLER GÜNDOĞMADAN YAPILIYOR
Her karınca kolonisinde ortalama 10-15 kadar kraliçe karınca bulunurken bu karıncalardan birkaç tanesi de mutlaka yeni yuvaya götürülüyor. Karınca nakilleri sabah gün doğmadan serin bir havada yapılırken nakil sırasında yuvanın bir bölümü taşınıyor, kalan karıncalar da koloni şeklindeki yaşamlarına devam ediyorlar. Nakiller sırasında karıncalar insanları da ısırabildiği için ekipleri özel kıyafetler giyiyor. Normal karıncalardan daha iri olan formica rufa türü karıncalar önce böceklerin üzerine formik asit salgılayarak etkisiz hale getiriyor ve yuvalarına taşıyor. Yuvada işçi, asker ve kraliçe karıncalar bulunurken, kraliçe karınca diğer karıncalardan 3 kat daha büyük oluyor. Orman ağaçlarına zarar veren böcekleri yiyerek beslenen karıncalar, 1000 metreden düşük rakımlarda yaşamıyor. Kırmızı karınca nakillerine Eskişehir Orman İşletme Bölge Müdürü Recep Temel, Yardımcısı Adil Koçaslan, İşletme Müdürü Doğan Kiras da katıldı.

FOTOĞRAFLI

Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'

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