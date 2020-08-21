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Kırmızı orman meyvelerinin bilinmeyen faydaları! Öyle yararlı ki...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kırmızı orman meyveleri için yaz aylarının vazgeçilmezi demek çok da yanlış olmaz. Bu meyve grubu, pek çok türü içinde bulundurur. Ahududu, çilek, yaban mersini, kırmızı kuş üzümü, turna yemişi, karadut, erik, kuşburnu gibi meyveler orman meyveleri kategorisine girer. Bu meyvelerin doğal ortamda kendiliğinden yetişme özelliği bulunur.

Kırmızı orman meyvelerinin bilinmeyen faydaları! Öyle yararlı ki...

Kırmızı orman meyvelerini pek çok şekilde tüketmek mümkün. Bu meyvelerle bir tatlı süslenebilir veya yemeklere katılabilir. Lezzetli sıcak ve soğuk içecekler yapılabilir. Dondurmalar ile ya da sade tüketilebilir. Ayrıca bu meyveler, tüm bunların ötesinde vücut sağlığınız için pek çok yararı da bünyesinde barındırır.

LEZZETLİ VE SAĞLIKLI KIRMIZI ORMAN MEYVELERİ!

  • Antioksidan deposu olan bu meyveler vücudu hastalıklara karşı savunur. Antioksidan yeterince alınmaz ise vücutta oluşan serbest radikaller hücrelere zarar verir. Bu durum kanser, erken yaşlanma, kardiyovasküler hastalıklar ve sinir sistemi şikayetlerine yol açabilir. Ahududu, yaban mersini gibi meyvelerin içerisindeki flavonoidler de kansere karşı etkili bir koruyucu konumunda.

  • İçerisindeki kalori miktarlarının düşük, lif miktarlarının ise yüksek olması kilo kontrolü sağlamak isteyenlere yardımcı olur. Yüksek miktardaki lif içeriği tokluk hissine yol açar. Bu nedenle kilo vermek ve sağlıklı beslenmeyi amaçlayanların beslenme listelerinde çokça yer alırlar. Aynı zamanda sindirim sistemini destekleyerek bağırsaklarımızın daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık problemi olanlar için iyi bir seçim olabilir.

  • Bu meyve grubu, içerisinde bulunan antosiyaninler sayesinde beyni korur ve yaşanabilecek hafıza kaybının önüne geçer. Öğrenmeyi ve hafızayı geliştirir. Aynı zamanda bu antosiyaninler görme kaybını da engeller.

  • Düzenli tüketilecek kırmızı orman meyvesi idrar yolu enfeksiyonunu önler.

  • Kırmızı orman meyveleri, quercetin maddesini içerir. Bu madde, kansere karşı koruyucu etkiye sahip. Aynı zamanda kalp sağlığı için de faydalı olup kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

  • Haftalık en az iki porsiyon kırmızı orman meyvesi tüketimi parkinsona yakalanma ihtimalini de düşürür.

  • Kırmızı meyveler, tüketim sonrasında diğer yiyeceklerin aksine glikozu zamana yayarak açığa çıkarır. Bu da vücuttaki kan şekerinin ani şekilde yükselmesini engeller, böylece kan şekeri seviyesini düzenleyici bir etki yaratır. Yine de diyabet şikayeti bulunanlar bu meyveleri az miktarlarda tüketmelidir.

  • C vitamini içerikleri sayesinde cilt kırışıklıklarını azaltır. Cildin genç kalmasına yardımcı olur.

  • Kırmızı orman meyveleri ayrıca içerisinde bol miktarda magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi maddeler ve A, B, C vitaminleri içerir.

  • Özellikle ahududu, enfeksiyonların ter ile atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek ateşin düşürülmesinde etkili olduğu bilinir.

  • Ahududu enerji verir ve zinde kalmayı sağlar. Böylece gün içerisinde kaybedilen enerjiyi geri kazanmak mümkün olur.

    • Kırmızı meyvelerin faydaları çok olsa da tüketilen miktara dikkat etmek çok önemli. Fazla meyve tüketimi farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarır. Bu nedenle porsiyon seçimine dikkat etmek gerekir.

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