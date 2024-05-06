HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Öğretmen cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi

Öğretmen cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi

06.05.2024 11:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İngilizce Öğretmeni Saadet Çay (43), boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay (48) tarafından evinde göğsünden tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Öğretmen cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi

Dehşete düşüren olay, ilçenin 19 Mayıs Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan 2 çocuk annesi Saadet Çay, boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay tarafından evinde göğsünden tabancayla vuruldu.

179933_SAMSUN’UN-ILKADIM-ILCESINDE-INGILIZCE-OG

Adem Çay, eşini vurup binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı. Eve giren ekipler, Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

179935_SAMSUN’UN-ILKADIM-ILCESINDE-INGILIZCE-OG

Çay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı. Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

179934_SAMSUN’UN-ILKADIM-ILCESINDE-INGILIZCE-OG

Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisler yakalayıp yüzüstü yatırdı; Kalaşnikoflar, pompalılar ortalığa saçıldıPolisler yakalayıp yüzüstü yatırdı; Kalaşnikoflar, pompalılar ortalığa saçıldı
Dilenci 'Hastaneye gideceğim' deyip... Çıkan para dudak uçuklattıDilenci 'Hastaneye gideceğim' deyip... Çıkan para dudak uçuklattı
Bu hastalık görme kaybına neden oluyor!Bu hastalık görme kaybına neden oluyor!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Öğretmen Samsun
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı...

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı...

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

'Enerji' çılgınlığında son perde! Bu terapinin adı: Duygu sağaltımı...

'Enerji' çılgınlığında son perde! Bu terapinin adı: Duygu sağaltımı...

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.