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Kırmızı ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

İnceleme sonucu teröristlerden birinin, aranan teröristler arasında 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene, diğer teröristin de 300 bin lira ödülle gri listede bulunan "Dilgeş" kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ayten ene İçişleri Bakanlığı Mehdi Kaplan Tunceli

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