Kirpikleri anında ok gibi uzatıyor! TikTok 'ta paylaşın kirpik uzatma hilesi oldukça dikkat çekti

TikTok uygulaması şaşırtıcı güzellik hilelerini akım haline getirebiliyor. Dünya üzerinden birçok kadın kendi uyguladıkları bakımları diğer kullanıcılar ile paylaşıyor. Özellikle kirpikler ve kaşlar için çok sayıda video paylaşımı oluyor. Kirpiklerini daha uzun hale getirecek yöntemi paylaşan Mia Deluca'nın videosu birçok kadın tarafından büyük ilgi gördü.

KİRPİKLERİ UZATMAK İÇİN

Uzun kirpikleri ile tanınan Mia'ya kirpiklerini nasıl daha uzun süre uzun ve kalkık tuttuğu soruldu. Mia, kirpiklerini gün boyu uzun tutmak için saç kurutma makinesi kullandığını gösterdi.

Tek kat maskara sürdükten sonra saç kurutma makinesi alttan havaya doğru olacak şekilde çalıştıran Mia, birkaç saniye sonra saç kurutma makinesini kirpiklerine doğru tutarken yavaş hareketlerle daha fazla maskara sürüyor. Bu yöntemi uygularken kurutma makinesini gözüne değil kirpiklerine doğru tuttuğunu ve en soğuk ayarında çalıştırdığını belirtti. Bu sayede kirpiklerinin zarar görmeden gün boyunca uzun ve ok gibi kalabildiğini gösterdi.



