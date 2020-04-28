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  4. Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü

Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 4 yaşındaki çocuk, bahçelerindeki köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında müstakil evde yaşayan Afganistan uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocukları Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynadığı sırada, zincirini koparan köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çocuğun sesleri üzerine yardıma koşan aile, köpeği uzaklaştırdı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarwan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarwan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir köpek Çocuk

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