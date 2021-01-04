HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kırşehir'de öldürülen sevgililerin 15 Aralık'ta evlendikleri ortaya çıktı

Kırşehir'de öldürülen sevgililerin 15 Aralık'ta evlendikleri ortaya çıktı

04.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırşehir'de öldürülen sevgililerin 15 Aralık'ta evlendikleri ortaya çıktı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 'barışma' bahanesi ile çağırıldıkları evde öldürülüp, dağlık araziye gömülen Osman Çelik (25) ile Vildan İnce'nin (24) geçen 15 Aralık'ta evlendikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan Vildan İnce'nin, aralarında annesi, babası ve ağabeylerinin de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Kaman ilçe merkezinde sevgilisi Vildan İnce ile birlikte yaşadığı belirtilen su tesisatçısı Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan İnce'nin ilçeye bağlı Bayramözü köyünde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine jandarma, köyde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Vildan İnce'nin de kayıp olduğu belirlendi. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan İnce'nin cesetleri, 31 Aralık'ta Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu. Çelik ve İnce'nin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Vildan İnce'nin annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve halasının oğlu Berhuda İ. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

fa721976e581bd7b82383b90d73a5869

15 ARALIK’TA EVLENMİŞLER

Öte yandan yapılan incelemede, cinayetin nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı. Buna göre, Vildan İnce ailesinin baskısıyla amcasının oğlu olan 'Paşa' lakaplı Resul İnce ile dini nikahla evlendirildi. Ancak genç kadın yaklaşık 2 ay önce sevgilisi Osman Çelik ile birlikte ortadan kayboldu. İki sevgili geçen 15 Aralık'ta resmi nikahla evlendi. İnce ailesi de kızlarını barışmak için yeniden eve çağırdı. Eve gelen Vildan İnce, ailesi tarafından darp edildi, ardından baskıyla Çelik'i arayıp 'barışma' bahanesi ile eve çağırdı. Barışma ümidiyle eve giden Osman Çelik, burada İnce ailesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Osman Çelik ve Vildan İnce bıçaklanıp, tabanca ile vurularak öldürüldü. Ardından çiftin cenazesi Dağbaşı mevkisindeki araziye götürülerek gömüldü. Osman Çelik'in babası İsmail Çelik'in şikayeti sonrası jandarma ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, 30 saat süren çalışmanın ardından genç çiftin cenazesi toprağa gömülü halde bulundu.

9e10fe2f522feeb726370c6d82f522ea

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılan iki sevgilinin cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenilen Osman Çelik'in cenazesi dün Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Kör Mehmet köyünde toprağa verildi. Ailesi tarafından öldürülen ve evlendikten sonra henüz kimliğini yenileyemeyen Vildan İnce'nin cenazesi ise, yine akrabaları tarafından ilçe merkezinde bulunan Hacıpınar mezarlığına getirildi. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için araçtan indirilmeyen genç kadının cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Boşanmak isteyen eşe kan donduran tehditler! 'Öleceksin'Boşanmak isteyen eşe kan donduran tehditler! 'Öleceksin'
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Boşanmak isteyen eşini öldürmekle tehdit eden koca yakalandı

Boşanmak isteyen eşe kan donduran tehditler! 'Öleceksin'

'Tacizci Hoca' için "Terör örgütü propagandası" suçundan iddianame

Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında yeni iddianame

Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, ‘hatırlamıyorum’ dedi

Kan donduran olay! Boğarak öldürdü, ‘hatırlamıyorum’ dedi

Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdü

Kıskançlık krizine giren kişi eşi ve çocuklarına dehşeti yaşattı

Sevgilisini öldürüp 'Bir adam kadına sıktı yetişin' diye 112'yi aradığı ortaya çıktı

Sevgilisini öldürüp 'Bir adam kadına sıktı' diye 112'yi aramış

Striptizci olan eski papaz hayallerine kavuştu!

Papazlığı bıraktı striptizci oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.