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  4. Kırşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Kırşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.

Kırşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir yolu üzerindeki Özbağ beldesi yakınlarında meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Kemal Aldeniz'in kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada sürücü Kemal Aldeniz ile aynı aileden işçiler Emine, Hüseyin, Zeynep, Zeliha, Salih, Zehra, Melek, Sümeyye ve Mustafa Aldeniz yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 10 yaralıyı ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

(DHA)

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