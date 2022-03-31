Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale iftar vakti ne zaman? Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale iftar vakti ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KIRŞEHİR, NEVŞEHİR VE KIRIKKALE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

KIRŞEHİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

NEVŞEHİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KIRIKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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