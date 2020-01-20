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  4. Kırşehir'de apartmandaki yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı

Kırşehir'de apartmandaki yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 00:57 | Son Güncelleme

Kırşehir'de apartmandaki yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Medrese Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki daireden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.

Kırşehir Belediyesi itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından dairedeki yangını söndürdü.

Bazı apartman sakinleri, itfaiyenin yangın merdiveniyle tahliye edildi.

Üst katlarda oturan ve yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sırasında giriş kattaki dairede kimsenin olmadığı, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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