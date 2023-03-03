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Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

01.03.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel havalarda motosiklet sürmek oldukça keyifliyken kötü hava koşullarında ise bir hayli zor olabilir. Bu zorlukları aşmak ve sürüşe devam etmek için doğru ekipmanı kullanmak gerekir. Motosiklet yağmurlukları her türlü yağış koşulunda kuru kalmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanır. Yağmur çamur demeden motosiklet sürmeye devam etmek isteyenler için en iyi yağmurlukları bir araya getirdik.

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

İçindekiler

  • 1. Yağmurda motosiklet sürmeye devam: Motosiklet Bisiklet Doğa Sporları Su Geçirmez Yağmurluk Takım Çantalı
  • 2. Sürüş keyfinden ödün vermeyin: MOYEEN Su geçirmez Motosiklet Yağmurluk
  • 3. Motosiklet yağmurluk tavsiyesi arayanlara: Nisan Cepli Motorcu Yağmurluk 320
  • 4. Motosiklet yağmurluk arayanlara: Wafang Yağmurluk Su Geçirmez Bisiklet Yağmurluk
  • 5. Hava şartları sizi engellemesin: Karlak Motowolf Motosiklet Yağmurluk Açık Yansıtıcı Su Geçirmez
  • 6. Bluesign onaylı kaliteli kumaş ile üretilir: Acme Projects Yağmurluk (Ceket + Pantolon) %100 Su Geçirmez
  • 7. Profesyonel yağmurluk arayan sürücülere: IRON JIA'S Yağmurluk, Motosiklet Yağmur Ekipmanı
  • 8. Hafif ve rahat bir yağmurluk arayanlara: ZOEGO Ultra Lite Yağmurluk
  • 9. Görünür olmaya önem verenlere: Yukirtiq Erkek Su Geçirmez Yağmurluk Hafif 2 Parça Yağmurluk
  • 10. Ayakkabılarınız ıslanmasın: Motosiklet Bot Yağmurluk Su Geçirmez Reflektörlü Kaymaz Taban (Large)

Motosiklet sürücüleri hava koşulları fark etmeksizin sürüşe devam etmekten hoşlanır. Fakat doğru ekipman bulunmadığı takdirde yolculuk keyiften çok işkenceye dönebilir. Motosiklet için yağmurluk modelleri sizi hem yağmurdan hem arabaların sıçrattığı sulardan koruyarak kuru ve temiz kalmanızı sağlar. Yola devam edebilmek adına bir motosiklet yağmurluğu almayı planlıyorsanız gelin, en iyi seçeneklere beraber göz atalım.

1. Yağmurda motosiklet sürmeye devam: Motosiklet Bisiklet Doğa Sporları Su Geçirmez Yağmurluk Takım Çantalı

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

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Motosiklet Bisiklet Doğa Sporları Su Geçirmez Yağmurluk Takım Çantalı olması nedeniyle tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Çantası sayesinde her an yanınızda taşıyabileceğiniz ürün, yağmurlu havalarda hiç ıslanmadan yolculuğa devam etmenizi sağlıyor.

Su ve rüzgâr geçirmeyen yağmurluk, kuru kalmanızı sağladığı gibi aynı zamanda vücut sıcaklığının da korunmasında önemli rol oynar. Böylelikle yağmurla birlikte soğuktan da korunma imkânı yakalayabilirsiniz. Boyun kısmında yer alan polar doku, boynunuzu üşütmenizi önlediği gibi fileli iç astarı rahat hareket etmenize yardımcı olur.

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2. Sürüş keyfinden ödün vermeyin: MOYEEN Su geçirmez Motosiklet Yağmurluk

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

MOYEEN Su geçirmez Motosiklet Yağmurluk, üstün TPU kaplamalı yağmur koruması sayesinde üzerinde su tutmayan bir yapıya sahip. Su itici özelliği olan bu kumaş, suyu emmediği gibi üzerinden kaydırarak anında sizden uzaklaştırır. Cep kullanmayı sevenler için su geçirmez özellikli fermuarı bulunan ürün, eşyalarınızı kuru ve güvende tutar.

Terlemeyi önleyen havalandırmalı tasarımı sayesinde ferah ve rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Ceketin ön kısmında rüzgâr geçirmez özellikli tam boy fermuar yer alır. Yağmurlu havalarda sürüş yaparken kapüşonu giyip daha sonra kaskı giyerseniz boyun bölgenizin ıslanmasını da önlersiniz.

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3. Motosiklet yağmurluk tavsiyesi arayanlara: Nisan Cepli Motorcu Yağmurluk 320

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

Motosikletle sürüş yaparken yağmurdan korunmak istiyorsanız Nisan Cepli Motorcu Yağmurluk 320 iyi bir seçenek olabilir. Üzerinde yer alan yansıtıcı reflektörler sayesinde görüşün düştüğü yağmurlu havalarda daha kolay fark edilmenizi sağlayan yağmurluk sizi tamamen kuru tutarak üşümenizi de önler.

Her motosiklet kullanıcısında mutlaka bulunması gereken kıyafetlerden biri olan yağmurluklar, su ve rüzgâr geçirmeyen bir kumaş ile üretilir. Bu sayede vücut ısınızı koruyarak dış etmenlerden etkilenmeden sürüşe devam edebilir, yağmurluğu çıkardığınız anda sağanak yağmurda kalmamış gibi gündelik işlerinize devam edebilirsiniz.

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4. Motosiklet yağmurluk arayanlara: Wafang Yağmurluk Su Geçirmez Bisiklet Yağmurluk

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

Hemen her gün motosiklet sürüyorsanız veya uzun bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız yanınızda bir adet yağmurluk bulundurmanızda fayda var. 19T polyesterden üretilen Wafang Yağmurluk Su Geçirmez Bisiklet Yağmurluk, güçlü su geçirmez PVC kaplaması sayesinde sizi en yoğun yağmura karşı bile korur.

Yürüyüş yaparken, bisiklet binerken veya motosiklet üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünün kapüşonu kullanılmadığında çıkartılabilir. Kapüşonda yer alan ayarlanabilir büzgü yüzünüzü tamamen korumaya yardımcı olur. İçerisinde yer alan file astar hava akışını sağlar ve terletmez. Ürünün arka kısmında yer alan parlak reflektörler geceleri veya görüşün zor olduğu anlarda fark edilmenizi sağlar.

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5. Hava şartları sizi engellemesin: Karlak Motowolf Motosiklet Yağmurluk Açık Yansıtıcı Su Geçirmez

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

Karlak Motowolf Motosiklet Yağmurluk Açık Yansıtıcı Su Geçirmez özelliğiyle hemen her motosiklet sürücüsünün temin etmesi gereken ekipmanlar arasında yer alıyor. Özel PU kaplı kumaşı, suya dayanıklı olmasının yanında hızlı bir şekilde kuruma özelliğine sahip. Yırtılmaz özellik sunan naylon kumaş motosiklet sürücüleri için özel olarak üretiliyor.

Yağmuru dışarıda tutarak kuru kalmanızı sağladığı gibi içerisinde yer alan file astar ile hava sirkülasyonu sağlar. Böylelikle içeride nem birikmesini önler. Bu özellik terlemeyi engellediği gibi buhar oluşmasına da izin vermez. Ayarlanabilir kapüşonu kullanılmadığında katlanarak gizlenebilir. Kişiye özel uyum sağlaması için kollarda, manşetlerde ve bel kısmında ayarlanabilir bantlar bulunur.

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6. Bluesign onaylı kaliteli kumaş ile üretilir: Acme Projects Yağmurluk (Ceket + Pantolon) %100 Su Geçirmez

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

Acme Projects Yağmurluk (Ceket + Pantolon) %100 Su Geçirmez özellikli ürünlerden biri. En yoğun yağışlarda bile dayanma özelliği bulunan yağmurluğun dikiş bölgelerinde uygulanan özel işlemler, bu noktalardan su almasını engeller. Elastik sisteme sahip olan yağmurluk bel bölgesinden sizi sararak vücudunuza uygun hâle gelir.

Eşya taşımak için iki adet cebi bulunur ve iki fermuarlı olarak üretilen bu cepler eşyaların düşmesini veya ıslanmasını önler. Nefes alabilen membran bulunur, bu sayede su molekülünün dışarı çıkması sağlanır ve her zaman kuru kalabilirsiniz. Boydan fermuarlı olarak üretilir, çene kısmında kumaş kaplanan fermuar boynunuzu çizmez veya tahriş etmez.

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7. Profesyonel yağmurluk arayan sürücülere: IRON JIA'S Yağmurluk, Motosiklet Yağmur Ekipmanı

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

Motosiklet sürüşünde en önemli noktalardan biri kuru kalmak olabilir. Her türlü hava koşulunda sürüş yapan kişiler hem ıslanmamak hem terlememek gerektiğini iyi bilir. IRON JIA'S Yağmurluk, Motosiklet Yağmur Ekipmanı bu ihtiyaçları karşılamak adına üretilen kaliteli ekipmanlar arasında yer alır. Motosiklet kullanıcı yorumları açısından da olumlu görüşlere sahip yağmurluk, hem içeriden hem dışarıdan sizi kuru tutar.

Çift katlı özel kumaşı su ve rüzgâr geçmesini önlediği gibi vücudun terini de kurutarak rahat bir şekilde yolculuğa devam etmenize imkân verir. Ayarlanabilir cırt cırtlarıyla tam üstünüze oturacağı gibi tam boy fermuarı sayesinde giyip çıkarmak çok kolay.

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8. Hafif ve rahat bir yağmurluk arayanlara: ZOEGO Ultra Lite Yağmurluk

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

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EVA olarak adlandırılan, çevre dostu malzemeden üretilen ZOEGO Ultra Lite Yağmurluk; pantolonlu yapısıyla her türlü hava şartında sizi kuru tutabilen ürünlerden biri. Dikiş bölgelerinin ısı kaynağı ile mühürlendiği ürün %100 su geçirmez özellik sergiler.

Rahat olması adına kıyafet üstüne giyilecek şekilde tasarlanan ürün, geniş ve pelerinli bir yapıya sahip. Ultra hafif yapısı sizi yormaz ve rahat bir şekilde kullanma imkânı tanır. Geniş cepleri eşya koymak için ideal olduğu gibi ürünün bel bölgesi de elastik yapısı sayesinde üzerinize tam oturur.

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9. Görünür olmaya önem verenlere: Yukirtiq Erkek Su Geçirmez Yağmurluk Hafif 2 Parça Yağmurluk

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

Yağmurlu havalarda hem camların ıslanması hem hava koşulları nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşer. Görüş kalitesinin düşmesi, güvenlik konusunda sorun yaşanmasına neden olabilir. Bunu yenmek amacıyla üretilen Yukirtiq Erkek Su Geçirmez Yağmurluk Hafif 2 Parça Yağmurluk, sarı fosforlu rengi ve üzerinde yer alan yansıtıcı şerit sayesinde en olumsuz hava koşullarında dahi kolay bir şekilde görülmenizi sağlar.

Fark edilme ihtimaliniz arttığı gibi suya son derece dayanıklı olan ürün, hızla kurur. Ürünün iç kısmı terlemeyi önleyerek cildinizi koruyacak şekilde üretilir. Kol bileklerinde ve bel kısmında elastik bant, bacak bileklerinde ise ayarlanabilir şerit bulunur. Hafif ve katlanabilir tasarımı kolay şekilde taşınmasını sağlar.

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10. Ayakkabılarınız ıslanmasın: Motosiklet Bot Yağmurluk Su Geçirmez Reflektörlü Kaymaz Taban (Large)

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi motosiklet yağmurluğu modelleri

Motosiklet yağmurluklarında en büyük eksiklerden biri bot yağmurluğu olabilir. Birçok sürücü motosiklet botu giydiği ve kışlık botlar genellikle yağmur geçirmediği için bu ürünü ilk planda düşünmez. Fakat yağmurun uzun süreli devam ettiği durumlarda motosikletten ve çevre araçlardan sıçrayan sular, ayakkabılarınızdan içeri su girmesine neden olur.

Motosiklet Bot Yağmurluk Su Geçirmez Reflektörlü Kaymaz Taban (Large) ayakkabılarınızı bileklerin yukarısına kadar tamamen sararak kuru kalmasını sağlar. Ayakkabının alt tabanına kadar ulaşan ürün, alt kısmı açıkta bıraktığı için yürürken engel olmaz.

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet yağmurluk

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