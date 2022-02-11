Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediye fikirleri

Kış aylarını çoğunlukla evde geçiriyoruz, hatta kimi zaman sevdiklerimizden uzak kalıyoruz. Ancak bu onları düşünmediğimiz anlamına gelmiyor. Onlara soğuk kış günlerinde kış temasına uygun hediyeler vererek uzakları yakın edebilirsiniz. Pijama takımları, battaniyeler, panduflar ya da sıcak su torbaları ile sevdiklerinizi soğuktan koruyarak onlara verdiğiniz değeri gösterebilirsiniz. Sıcak bir kahve ile sevdiğiniz insanların içini ısıtabilir, hayatlarına ortak olabilirsiniz. Haydi, alternatifleri birlikte inceleyelim!

1. Sıcacık film gecelerinde çok iş görecek: Yumuşak battaniyeler

Kış aylarının en favori aktivitelerinden biri battaniye altında kalıp uzun saatler film izlemek. Eğer film-battaniye ikilisinden ayrılamayan arkadaşlarınız varsa bu hediye tam onlara göre. Kış aylarında televizyon karşısında onları sıcak tutacak yumuşacık battaniyeler en iyi hediye alternatiflerinden. Farklı farklı renkleri olan bu ürünü, sevdiğiniz kişinin tarzına uygun alabilirsiniz. Bu hediyeyle hediye verdiğiniz kişinin dekorasyonuna da katkı sağlayabilirsiniz. Uzun süre kullanılabilen battaniyeler, tüm kış sevdiklerinizi sarıp sarmalayacak. Siz de sık sık evlerine misafir olarak onlara film gecelerinde eşlik etmeyi unutmayın.

2. Kahvesiz yapamayanlara Karaca Sütlü Türk Kahvesi Makinesi

Kim soğuk kış günlerinde içini ısıtacak bir kahveye "Hayır" diyebilir ki? İşte tam da bu yüzden sabahlarını ya da öğle molalarını kahvesiz geçiremeyenlere verilecek en güzel hediye; kahve makinesi. Dilerseniz farklı tür kahveler yapan makineleri tercih edebilirsiniz ama Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yerini hiçbir şeyin tutmadığını unutmayın. Klasik lezzetlerden vazgeçemeyenler için sütlü kahve makinesi orijinal ve ince bir hediye seçeneği olacak. verdiğiniz hediye ile enfes bir kahvenin mutluluğunu kış günlerinde sevdiklerinize yaşatacaksınız. Pratik bir şekilde sütlü Türk kahvesi yapabileceği bu makine ile sevdiklerinizin damakları şenlenecek.

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3. Soğuk kış günlerinde cildine önem verenler için: Besleyici Bakım Kremi

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Kış aylarında sevdiklerinizin cildinin soğuktan etkilenmemesi için onlara besleyici bakım kremi hediye edebilirsiniz. Oldukça sıradışı bir alternatif gibi görünse de bu hediye onları çok sevindirecek. Elbette bu hediyeyi seçerken gerçekten etkili ve kaliteli bir ürün tercih etmek şart. Bu noktada Neutrogena Besleyici Bakım Kremi imdadınıza yetişiyor. Ürün soğuk havalarda olumsuz etkilenen ciltleri onarmak ve nemlendirmek için birebir. İsterseniz onlara bakım ürünlerinden oluşan bir set de hazırlayabilirsiniz. Nemlendirici krem, dudak balmı ya da vücut yağı gibi ürünlerden oluşturacağınız bu setle onları ne kadar önemsediğinizi gösterebilirsiniz.

4. Birbirinden güzel bere ve atkı çeşitlerine göz atın

Kış aylarının vazgeçilmez aksesuarları olan bere ve atkılar sayesinde sevdiklerinizin tarzına dokunun. Şapka ve bere modelleri hem erkekler hem kadınlar için oldukça şık ve kullanışlı birer hediye alternatifi. Renkli tasarımlar, kedi kulaklı bereler ve daha birçok model sayesinde bu ürünler çok fazla seçim şansına da sahip. Eğer sevdikleriniz kış aylarında soğuktan korunmak ve farklı bir tarz yaratmak için bere kullanıyor ise gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Dilerseniz seçtiğiniz bereyi bir atkıyla da kombinleyebilirsiniz. Bu aşamada ise atkı bere ve eldivenden oluşan takımlar işinizi kolaylaştıracak.

5. Kokulu mumlar ile sevdiklerinizin evine misafir olun

Kışı evde geçirmekten zevk alan sevdiklerinize kokulu mumlar alabilirsiniz. Eğer sevdiklerinizin evini mis gibi kokularla doldurmak ve onlar için ferah bir ortam oluşturmak istiyorsanız kokulu mumları tercih edin. Böylece hem onlara hoş bir hediye verecek hem ev dekorasyonları için şık bir seçenek sunacaksınız. Ayrıca mumların hoş kokuları içinde geçecek romantik akşamlar da onlar için ayrı bir armağan olacak. Estetik ve dekorasyon konusunda incelikle düşünülmüş bir hediye olarak bu ürünler kış ayları için en iyi seçeneklerden biri. Kokulu mumlar sayesinde sevdiklerinizin evinde yer edinin ve kendinizi her zaman onlara hatırlatın.

6. Sıcacık ve lezzetli bir hediye: Fondü makinesi

Tatlı düşkünü arkadaşınız var ise fondü makinesi hediyesi tam size göre. Sevdikleriniz sizin sayenizde eritilmiş çikolatanın meyvelerle bir araya geldiği bu nefis tatlıyı evlerinde yapabilecekler. Makineyi hediye ederken pakete çeşitli çikolatalar ve farklı meyveler de eklemeyi unutmayın. Sevdiklerinizin ağzını tatlandırarak onlara şahane kış günleri sunun. Ne de olsa çikolatadan daha tatlı ve mutluluk verici bir hediye yok. Dilerseniz farklı tatlı makinelerini de inceleyebilir, sevdiklerinizin kış mutfaklarına konuk olabilirsiniz.

7. Soğuk kış günlerinde sevdiklerinizin içecekleri sıcak kalsın

Kış aylarında içeceklerin hızlı soğuması büyük bir sorun yaratıyor. Bu hediye sayesinde hızlı soğuyan çay, kahve, sıcak çikolata, ıhlamur gibi içecekler hep sıcak kalacak. Sevdikleriniz bu ürünü kullanarak yürüyüş yaparken ya da seyahat ederken sıcak içeceklerini her yerde içebilir ve kış soğuğundan etkilenmeden etkinliklerine devam edebilirler. Bilgisayar başında, sporda, yürüyüşte, piknikte, sahilde, okula giderken, işe giderken ve hayatın daha birçok alanında bu hediye sayesinde sevdiklerinizin yanında olun. İçlerini ısıtacak içeceklerini sıcak tutarak, onları soğuktan koruyun!

8. Sevimli ve şık panduflar

Panduflar sevimli görünümleri ve sıcak tutan yapılarıyla en güzel kışlık hediyelerden. Kışın vücudun en çok üşüyen bölgelerinden biri olan ayaklar için birbirinden farklı ev panduf ayakkabıları bulabilirsiniz. Farklı renk ve tarzlardaki panduf modellerini sevdiklerinizin tarzına göre seçerek hediyenizi özelleştirebilirsiniz. Hayvan ve çizgi film figürlerine ek olarak ev kombinlerini tamamlayacak ev botlarına da göz atabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınızın ev stilline ufak bir dokunuş da yapmış olacaksınız. Kış aylarında her gün sevdiklerinizin yanında olun. Panduf ayakkabılar sayesinde sevdiklerinizi kış aylarında soğuktan koruyun.

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9. Uykucu arkadaşlarınız için peluş pijama takımları

Yumuşacık dokuları ve eğlenceli tasarımları ile peluş pijama takımları kış ayları için en iyi hediye alternatifleri. Bu hediye ile sevdiklerinizi uyurken de soğuktan koruyun. Ayrıca ev stillerine ufak dokunuşlar yapın. Onlara tüm kış severek giyebilecekleri bir hediye alarak onları mutlu edin. Kış aylarında sevdiklerinizi ısıtacak peluş pijama takımları sayesinde sevdiklerinize sarılmanın yepyeni bir yolunu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz insanların dolaplarında peluş pijama takımı ile yer edinebilirsiniz. Her giydiklerinde sizi hatırlayabileceği bir armağan verin. Farklı peluş pijama takımlarına göz atarak, dilediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz.

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10. Konforu tavan yaptıracak sıcak su torbaları

Soğuk kış günlerinde sıcak su torbaları sevdiklerinizi hep sıcak tutacak. Kış günlerinde sevdiğiniz insanlara evdeyken kullanabilecekleri bir hediye almak istiyorsanız sıcak su torbalarını tercih edebilirsiniz. Ayıcık figürlü bu sıcak su torbası eğlenceli görünüşü ile onların da keyfini yerine getirecek. Film, dizi ve kitap keyfi yaparken ısınabilecekleri ya da ağrılı günlerinde kullanabilecekleri bu ürün ince ve şık bir hediye seçeneği olacak. Farklı sıcak su torbası modellerine de göz atabilirsiniz. Hediye edeceğiniz kişinin zevkine en uygun tasarımı seçerek ona kışın en güzel hediyesini verme şansına sahip olabilirsiniz.