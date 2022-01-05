Kış bitmeden toplamanız gereken, 200 TL altına kullanışlı ve şık kazak ve sweatshirt modelleri

Soğuk kış aylarında günlük giyimde en çok elimizin gittiği parçalar, kazak ve sweatshirtler oluyor. Üstelik pantolonlarla veya eteklerle kombinleyerek şık bir görünüm elde edebildiğimiz bu parçalar, taytlarla da uyum sağlıyor. Özellikle soğuk havalarda hem şık hem spor kombinlerin kurtarıcı parçaları haline geliyor. Bütçenizi sarsmayacak, uygun fiyatlı, kullanışlı, şık kazak ve sweatshirt modellerini sizin için inceledik. Gelin, bu harika listeye birlikte göz atalım.

1. Her tarza uyan klasik modeller

Hem şık hem spor kombinlerinizle uyum sağlayabilecek, klasik görünümlü bir kazak arıyorsanız United Colors of Benetton markasının V yakalı siyah kazağını mutlaka incelemenizi öneririz. Markanın Merinos yününden ürettiği hafif ama sıcak tutan kazağı, V yakası ile son derece sade ve modern bir duruşa sahip. Jean ve pantolonların yanı sıra etek ve taytlarla da rahatlıkla kombinleyebileceğiniz kazağın içine geniş yakalı bir gömlek tercih ederek daha da şık bir kombin elde edebilirsiniz.

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2. Dantel detaylarla stilinizi ortaya koyun

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Şık ve zarif bir kazak arıyorsanız Koton markasının dantel detaylı kazak modeli, sizin için harika bir alternatif olabilir. Markanın bu siyah renkli balıkçı yaka kazağı, göğüs bölümündeki dantel detayıyla son derece şık ve zarif bir tasarıma sahip. Abartısız ama estetik duruşa sahip olan kazağı mini eteklerinizle, kumaş pantolonlarınızla olduğu gibi skinny jeanlerinizle de kombinleyebilir ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Moda markaları arasında ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Koton'un dantel detaylı, balıkçı yakalı, şık siyah kazak modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Klasik örgü desenler

Kış mevsiminde günlük giyim için tercih edebileceğiniz bir kazak arayışınız varsa Only markasının klasik örgü desenli modeline göz atabilirsiniz. Markanın %100 poliakrilikten üretilen kahverengi kazağı, örgü desenleriyle hem spor hem şık bir duruşa sahip. Bisiklet yakalı kazağı dilerseniz içine giyeceğiniz geniş yakalı bir gömlekle daha da şık bir hale getirebileceğiniz gibi taytlarınızla kombinleyerek spor bir görünüm de elde edebilirsiniz. Kazağı çamaşır makinesinde, 40 derecede gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

Only markasının örgü desenli kazak modelini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

4. Biraz omuz dekoltesi

Günlük giyiminizde kazaklara yer vermeyi seviyor, oversize modelleri tercih ediyorsanız Madmext markasının bu kazak modeli tam size göre bir seçim olabilir. Markanın oversize kalıplı kazağı, düşük omuz modeli ile hafif bir dekolteye ve şık bir görünüme sahip. Krem, bordo ve antrasit renkleriyle neredeyse her kombine rahatlıkla uyum sağlayabilecek olan kazağı, skinny jeanlerin ve taytların yanı sıra mom jeanlerin üzerine giymeyi de tercih edebilirsiniz. %50 yün %50 akrilik kullanılarak üretilen kazağı 30 derecede gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

Madmext markasının düşük omuzlu kazak modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

5. Baklava desenler hep moda

Hem sade hem şık duruşa sahip olan bir kazak arıyorsanız DeFacto markasının bu siyah beyaz renklerdeki kazak modelini inceleyebilirsiniz. Baklava desenli, klasik ve estetik bir tasarıma sahip olan kazak modelini ister şık ister spor parçalarınızla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Regular fit kesimi sayesinde sizi nazikçe saran kazağı, yüksek bel ve mom fit jeanlerinizin yanı sıra havuç pantolonlar, mini etekler ve kumaş pantolonlarınızla da tamamlayabilirsiniz.

DeFacto markasının hemen her kombine rahatlıkla uyum sağlayan kazak modelini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

6. Hem şık hem spor bir sweatshirtle stilinizi ortaya koyun

Hem kış hem bahar aylarında günlük kombinleriniz için tercih edebileceğiniz şık bir sweatshirt arıyorsanız spor giyimin önde gelen markalarından Skechers'ın bu sweatshirt modeli tam size göre bir parça olabilir. Markanın siyah üzerine gold yazılı ürününü hem jean ve pantolonlarınızla hem taytlarınızla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. 3 iplik kumaş tekniği kullanılarak üretilen sweatshirt, hafif yapısına rağmen sizi sıcak tutar. Hacimli dokusu sayesinde nem dengesini korur.

Skechers markasının şık görünümlü siyah sweatshirt modelini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Şık ve kullanışlı bir sweatshirt

Günlük kombininize sweatshirt ekleyerek son derece şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Şıklığınızı tamamlayacak bir sweatshirt arıyorsanız Xhan markasının leopar desenli modeli, sizin için uygun bir seçenek olabilir. Markanın siyah ağırlıklı sweatshirt modeli, omuz ve göğüs kısmında kullanılan leopar deseni ile son derece estetik bir duruşa sahip. Fermuarlı olduğu için ceket gibi de kullanabileceğiniz model, son derece kullanışlı bir parça. Siyahtan maviye, antrasitten griye her renk jean üzerinde çok şık duracak olan sweatshirt ayrıca tayt ve suni deri pantolonlarla da kombinlenebilir.

Xhan markasının leopar desenli sweatshirt modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Uzak Doğu esintileri

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Bahar ve kış aylarında günlük giyim için sweatshirtleri tercih ediyor ve Uzak Doğu motiflerini seviyorsanız Twentyone markasının bu sweatshirt modeline göz atabilirsiniz. Sweatshirt, kapüşonu ile son derece kullanışlı olmasının yanı sıra sırt bölümünde bulunan ejderha deseniyle de Uzak Doğu esintileri taşır. Son derece şık bir duruşa sahip olan oversize sweatshirt modelini jeanlerinizle ve taytlarınızla kombinleyerek spor bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca bahar aylarında kot şortlarınızın üzerine giyerek hem soğuktan korunup hem tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

Twentyone markasının kapüşonlu, ejderha desenli ve oversize kesimli sweatshirt modelini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

9. Sadelikten ve rahatlıktan ödün vermeyenlere

Tarzında sadelikten ve rahatlıktan ödün vermeyenlerdenseniz Addax markasının bu sweatshirt modeli sizin için harika bir seçenek olabilir. Markanın oversize kesimli düz siyah renkteki kapüşonlu sweatshirt modeli, kış ve bahar aylarının günlük giyiminde vazgeçilmez parçalardan biri olmaya aday. %88 pamuktan üretilen sweatshirt sizi hem soğuk havalarda sıcak tutacak hem de konforlu hissetmenizi sağlayacak nitelikte. Ürünü günlük giyimin yanı sıra yürüyüş gibi sporlarda da tercih edebilirsiniz.

Addax markasının siyah kapüşonlu sweatshirt modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Hem şık hem spor crop sweatshirtler

Hem şık hem kullanışlı bir sweatshirt arıyor ama crop kesimlerden vazgeçemiyorsanız Trendyolmilla Crop Örme Sweatshirt'i tercih edebilirsiniz. Siyah ve gri renklerdeki crop sweatshirt modeli hem spor hem şık görünümüyle sizin için harika bir seçenek olabilir. Ürünü ister skinny jean ve taytlarla ister yüksel bel mom fit jeanlerinizle kombinleyebileceğiniz gibi dilerseniz mini eteklerinizin üzerine de tercih ederek şık bir görünüm elde edebilirsiniz. %79 pamuk, %21 polyesterden üretilen sweatshirt, sade ve basic kalıbı ile her kombininizde farklı bir duruş yakalar.

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