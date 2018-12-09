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Kış hastalıklarından nasıl korunuruz? Soğuk havalarda dikkat edilmesi gerekenler...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kışın hastalıklara yakalanmamak için düzenli beslenme ve spor şart. Bunun yanı sıra bol su içmek, yemeklerde daha fazla baharat kullanarak bağışıklığı kuvvetlendirmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak gibi dikkat edilmesi gerekenler sıralandı.

Kış hastalıklarından nasıl korunuruz? Soğuk havalarda dikkat edilmesi gerekenler...

Kış geldi, havalar iyice soğudu. Bu dönemi sağlıklı ve keyifli geçirmek için düzenli egzersiz ve beslenme şart. Ancak bu şekilde hastalıklara yakalanma riskimizi azaltabiliriz. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm kış döneminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Bol su için. Daha çok su içmeli, vücudu susuz bırakmamalısınız. Soğuk mevsimlerde bedenimizi susuz bırakmaya daha eğilimliyiz. Bu klasik bir tavsiye olsa da vücuttaki bütün enzim süreçlerinde suya ihtiyaç vardır. Su olmadan vücutta birçok sürecin aksayacağını unutmayın!

• Yemeklerinizde daha fazla bitki ve baharatlara yer verebilirsiniz. Sarımsak, soğan, karabiber, acı biber ve zerdeçalda bulunan bazı bileşikler bağışıklık sistemini güçlendirir.

• İşlenmiş, besin değeri azalmış olan bazı hazır gıdalardan uzak durun. Gazlı içecekler ve kızarmış gıdalar da buna dahil.

• Sağlıklı kilo yönetimi kış aylarında çok önemli. Tabaktaki porsiyonlarınıza dikkat edin ve kışın daha fazla enerjiye ihtiyacınız olduğunu sanarak besin tüketimini arttırmayın. Fazla kilosu olanların hastalıklarla savaşma gücü daha zayıftır.

• Protein ve demir alımı belli bir düzeyin altına düşmemeli. Vücut bizi koruyan hastalıklarla savaşçı hücrelerimizi oluştururken en çok aminoasitlere ve demire ihtiyaç duyar. Kışın kan demir ve D vitamini değerlerini kontrol ettirmekte fayda var.

• Meyve sebze tüketimi önemli. Meyve seçenekleri azalırken sebze seçeneklerinin arttığı bu dönemde her gün ortalama 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze tüketmeye özen göstermeliyiz. Taze gıdalardan aldığımız vitamin-mineral ve diğer antioksidan bileşikler bağışıklık sistemi için olmazsa olmazlardan.

• İleri yaşlarda bazı vitamin ve mineral eksiklikleri daha sık gözlemlendiğinden yaş ilerledikçe beslenme daha önemli hale geliyor.

• Bağışıklık sisteminin yüzde 80’i sindirim sisteminde bulunuyor. Bağırsak floramızı güçlü kılabilmek için son zamanlarda çok konuşulan probiyotiklere sofrada daha fazla yer açılması gerekir. Fermente gıdalar, doğal yoğurt, ayran, kefir, tarhanayı kaliteli probiyotikler arasında sayabiliriz.

• Alkol tüketimi azaltılmalı. Alkol gıdalardan alınacak faydaları azaltmakla beraber bağışıklık sistemini zayıflatması ve karaciğer yağlanmasına yol açtığından miktarına dikkat ederek tüketilmeli.

• Egzersizi artırın. Düzenli fiziksel aktivite hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de uyku kalitesini geliştirecektir. Yorgunluk hali görülen kişilerin daha sık hasta olduğunu unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
kış hastalıkları sağlık spor beslenme

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