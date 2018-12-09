Kış hastalıklarından nasıl korunuruz? Soğuk havalarda dikkat edilmesi gerekenler...

Kış geldi, havalar iyice soğudu. Bu dönemi sağlıklı ve keyifli geçirmek için düzenli egzersiz ve beslenme şart. Ancak bu şekilde hastalıklara yakalanma riskimizi azaltabiliriz. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm kış döneminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Bol su için. Daha çok su içmeli, vücudu susuz bırakmamalısınız. Soğuk mevsimlerde bedenimizi susuz bırakmaya daha eğilimliyiz. Bu klasik bir tavsiye olsa da vücuttaki bütün enzim süreçlerinde suya ihtiyaç vardır. Su olmadan vücutta birçok sürecin aksayacağını unutmayın!

• Yemeklerinizde daha fazla bitki ve baharatlara yer verebilirsiniz. Sarımsak, soğan, karabiber, acı biber ve zerdeçalda bulunan bazı bileşikler bağışıklık sistemini güçlendirir.

• İşlenmiş, besin değeri azalmış olan bazı hazır gıdalardan uzak durun. Gazlı içecekler ve kızarmış gıdalar da buna dahil.

• Sağlıklı kilo yönetimi kış aylarında çok önemli. Tabaktaki porsiyonlarınıza dikkat edin ve kışın daha fazla enerjiye ihtiyacınız olduğunu sanarak besin tüketimini arttırmayın. Fazla kilosu olanların hastalıklarla savaşma gücü daha zayıftır.