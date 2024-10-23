KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık
  4. Kış kapıya dayanınca herkes almaya başladı: Bu ikili soğuktan koruyor! Mikropları kırıyor

Kış kapıya dayanınca herkes almaya başladı: Bu ikili soğuktan koruyor! Mikropları kırıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.10.2024 16:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk hava şartlarında vücut direncini arttırmak ve rüzgar etkisinden korunmak için Kırşehir'de, aktarlar üzüm ve pekmez ikilisini öneriyor.

Kış kapıya dayanınca herkes almaya başladı: Bu ikili soğuktan koruyor! Mikropları kırıyor

Tarihi Uzun Çarşıda aktarlık yapan Ünsal Gümüş, üzüm ve pekmez tüketiminin soğuk havalarda vücut sıcaklığını korumada en önemli iki etken olduğunu söyledi. Gümüş, "Soğuk havalarda vücudun ısısını yüksek tutan iki önemli etken maddesi pekmez ve üzümdür. İnsanlar, ilk tüketimlerinde vücudum ısınsın ve hastalıklarım geçsin istiyorlar fakat bu mümkün değil" dedi.

AW314348_01

Sürekli kullanımla fayda sağlanabileceğini aktaran Gümüş, "Vücut ısısı kadar vücutta oluşan mikropları da pekmez ve üzüm kırıcı etkiye sahiptir. Anadolu'da insanların en büyük problemi yağış beklenen oranda olmadığından ayaz olması. Bu nedenle de vücut ısısının artması için üzüm ve pekmez ikilisine ihtiyaç vardır. Şu anda bu iki ürün en çok satanlar arasında" diye konuştu.

AW314348_02

Pekmez ve üzüm almak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar ise faydalarını bildiklerini ve kış mevsimi öncesinde de fayda görmek için aktarların yolunu tuttuklarını belirtti.

İHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
pekmez üzüm
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.