Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfüm önerileri

Soğuk havalarda hem sizin hem etrafınızdakilerin içini ısıtacak bir parfüme ihtiyacınız var ama seçim yapamıyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Misk mi yoksa çiçek mi tercih edersiniz? Çekici kokuları mı yoksa daha sofistike kokular mı istersiniz? Tercihiniz ne olursa olsun kokunuzla herkesi büyülemeye hazır mısınız? İşte her zevke ve bütçeye uygun, kış aylarında tercih edebileceğiniz en güzel 10 parfüm!

1. Ne istediğini bilen kadınların tercihi: Gucci Guilty

Bergamot, gül ve amber gibi notalara yer vererek kadınların vazgeçilmezi haline gelen koku, yıllardır sevdiğimiz şehvetli ve sıcak bir parfüme ait, Gucci Guilty. Gold, göz alıcı şişesiyle adeta modern bir tutkuyu andıran parfüm, yüksek yoğunluk seviyesiyle sizi kendine bağlamakla kalmayıp etrafınızdakileri de kokunuza hayran bırakır. Lüks İtalyan yaşam tarzını yansıtan parfümün her damlasıyla kendinizi daha dinamik ve çekici hissedeceksiniz! Kış aylarına yakışan, kalıcı ve bir o kadar da karakteristik bir koku arıyorsanız Gucci Guilty tam size göre!

2. İyi kızlar Carolina Herrera Good Girl kullanır

Carolina Herrera Good Girl, enfes yüksek topuk şişesinden badem ve yaseminden oluşan güçlü kokusuna kadar fark edilmek için yaratılan cesur kadınlara özel tasarlanan bir koku. Bütün gözler parfümü kullanan "iyi kızların" üzerinde! Oluşum aşamasında modern kadının eşsiz vizyonundan esinlenilmiş ve cesur ama sofistike bir koku ortaya çıkarılmış. Hem şişesine hem zengin çiçek kokularının karışımıyla oluşan kokusuna bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok! Siz de yaseminin tatlı, baştan çıkarıcı notaları, baskın yapısıyla kakao, sarhoş edici badem ve kahvenin birleşiminden oluşan modern kadının kokusunu kullanmak istemez misiniz?

3. YSL Black Opium ailesinin hırçın üyesi Black Opium Extreme

Girdiğiniz her ortama kokunuzla cool bir imza atmak istiyorsanız tercih etmeniz gereken parfüm belli, Yves Saint Laurent Black Opium Extreme. Sizi daha genç ve canlı hissettirecek koku; siyah kahve, tonka fasulyesi, paçuli, yasemin ve portakal çiçeği özlerinin karışımından oluşur. Rocker ruhunu her zamankinden daha siyah ve parıltılı göz alıcı şişesine de yansıtan Black Opium Extreme, Black Opium ailesinin en özgür ruhlu üyesi diyebiliriz! Özellikle kış aylarına çok yakışan kadınsı kokuya "Hayır" demek çok zor. Dikkat edin, bağımlılık yaratabilir!

4. Burberry Weekend ile karlı hafta sonlarınıza neşe katın

Yılların eskitemediği parfüm, klasik olduğu kadar neşeli ve yerinde duramayan kadınları da temsil eder. Burberry Weekend, üst notalarında mandalina ve yeşil otlara yer verir. Orta notalarında yabani gül, şeftali çiçeği, nektarin ve kırmızı siklameni yer alır. Alt notalarında ise sandal ve sedir ağacı ile miski hissetmenizi sağlar. Çiçeksi ve aromatik kokusuyla günlük kullanıma oldukça uygun. Adeta eşsiz Burberry kadınının güçlü karakterini ve zarafetini ön plana çıkarır. Yoğun kokusuyla kış aylarına çok yakıştığını düşündüğümüz parfüm, mutlaka makyaj masanızda durması gereken klasiklerden biri.

5. Tom Ford’un nadide siyah orkidesi

Parfümün oluşturulma aşamasında tüm çiçekleri inceleyen Tom Ford, hayal ettiği esansı bulamayınca kendisi için özel bir çiçek üretilmesini ister ve ortaya nadide bir siyah orkide yaratılarak Tom Ford Black Orchid çıkar. Tom Ford Black Orchid, çiçek ve zengin meyve kokularının ahengi ile bezenmiş baharatlı kokusuyla lüks ve şehvet uyandırıcı bir parfüm. Baş döndürücü lotus ağacı ile derinleştirilen koku, kendinden emin kişilerin cool tarzlarını tamamlayan ve özellikle soğuk kış aylarına yakışan bir ayrıntı. Siz de siyah orkidenin orijinal kokusuyla kendinizi şımartmak istiyorsanız kış ayları geçmeden parfümü mutlaka denemelisiniz.

6. Mr. Burberry mükemmeliyeti

Sıcak ve odunsu kokusuyla Burberry for Men, 1995'ten beri zihinleri baştan çıkarmaya devam ediyor. Beyaz meşenin yosununun insanı büyüleyen notalarına İtalyan limon ve nane yağı gibi daha enerjik kokular eşlik ediyor ve soğuk kış günleri için birebir, mükemmel koku ortaya çıkıyor. Kış aylarında kalın kazaklarınıza sinecek odunsu, dinlendirici ve rahatlatan koku size sıcak, huzurlu anları anımsatacak. Bir kez kullandığınızda bir daha vazgeçemeyeceğiniz Mr. Burberry’yi hala denemediyseniz bir an önce denemelisiniz. Enerjik ve tazeleyici kokuları seven beyefendilere duyurulur!

7. İddialı erkekler Christian Dior Sauvage imzasına bayılıyor

Berrak mavi gökyüzünden ve yüksek kayalık dağlardan ilham alan Christian Dior'un Sauvage, kış aylarında kesinlikle size çok yakışacak! Taze bergamot ve biberin ham notaları sayesinde hafif odunsu bir etkiye sahip Sauvage, sonuna kadar maskulen ve iddialı bir koku desek, yanlış olmaz. Güçlü erkeği temsil eden zamansız koku, oldukça kalıcı. Henüz denemeyen ve çekici kokuları seven beyler mutlaka listesine eklemeli! Dünyanın en ünlü oyuncularından Johnny Depp’in hem Dior Sauvage parfümünün marka yüzü hem müdavimi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

8. Doğallıktan yana olanların tercihi Chloé Naturelle

Taze, çiçek ve odunsu koku; sedir, gül ve mimoza gibi kış aylarına çok yakışan notalardan oluşur. Hafif yapısıyla günlük kullanım için oldukça uygun. Dahası içeriğindeki alkol doğal olarak üretilir ve parfüm %100 vegan. Aynı zamanda parfümün şişesi kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilir. Sırf bu özellikleriyle bile gönlünüzü çalma potansiyeline sahip Chloé Naturelle, zarif ve sade kadınların ilk tercihi arasında yer alır. "Doğallıktan, doğal olandan yanayım, fresh ve hafif kokulardan hoşlanırım." diyen kadınlar mutlaka Chloé Naturelle’yi denemeli!

9. Miss Dior’la gelen tatlı yaz esintisi içinizi ısıtacak

Ortamda bir “Bayan Dior” varsa hem duygusal hem çekici aurasıyla fark edilmemesi mümkün değil! 1947'de kasvetli bir dönemin ardından ortaya çıkan Miss Dior, o zamanlar Christian Dior için yenilenen mutluluk, şiir ve uyum anlamına geliyordu. O gün bugündür Miss Dior entrikalar çevirir, bizi heyecanlandırır, aşka ve dünyadaki tüm güzelliklere hayran kalmaya davet eder. Vadi zambağının özgür ruhu ile gül ve şakayığın zarafeti bir araya gelerek feminen parfümü ortaya çıkarır. Çiçeksi ferahlığıyla sizi kendine aşık edecek Miss Dior, tatlı bir yaz havasını anımsatan kokusuyla soğuk kış aylarında içinizi ısıtır.

10. Hugo Boss Orange enerjisi

Hugo Boss’un karakteristik kokularından Hugo Boss Orange, ilginç ve modern turuncu şişesiyle oldukça çekici. Üst notalarda bir kadının güçlü kişiliğini, coşkusunu ve enerjisini tanımlayan canlı koku; tatlı elma esansı, uysal ve nazik beyaz çiçekler, portakal çiçeği karışımı ile enerjinizi yükseltir. Ayrıca sandal ve zeytin ağacı ile kremsi vanilya sayesinde bitişi oldukça karakteristik, tutkulu, sıcak. Adeta bir kış güneşi desek yanlış olmaz. Her kullanışınızda size enerjik, mutlu ve sıcak bir hava katacak parfümü denemek için daha ne bekliyorsunuz?