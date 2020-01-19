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  4. Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler

Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 6'ncı Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda dondurucu soğuğa rağmen göle girdi.

Arzu ERBAŞ/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 6'ncı Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda dondurucu soğuğa rağmen göle girdi.
Ardeşen'de bu yıl 6'ncı Kış Yüzme Şenliği, denizden 1100 metre uzaklıktaki Deremezra Yaylası'nda gerçekleştirildi. Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylada 2 gündür düzenlenen etkinliklerde katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynayarak, ısınmaya çalıştı ardından da dondurucu soğuğa rağmen göle girdi. Yaklaşık 25 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri şaşkınlıkla izledi. Etkinlikte Rumeysa Yazıcı'nın (7) da soğuğa aldırmadan babasıyla suya girmesi dikkat çekti.

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