Dolgun saçlarınızla baş döndürün! İşte kısa saçları daha hacimli gösterecek bakım önerileri

Kadınlar için özgüvenin sembolü olan saçlarının sağlıklı ve canlı olması kadar hacimli görünmesi de önemli. Bu konuda özellikle kısa saçı tercih eden kadınlar bir hayli efor sarf ediyor. Peki kısa saçlar nasıl daha hacimli görünür? Gelin, önerilere birlikte bakalım.

HACİM VEREN ÜRÜNLER KULLANIN

Saçınıza hacim vermek için öncelikle saçınızın yağ oranını kontrol altına almalı ve destekleyici ürünler kullanmalısınız.

Bu noktada en büyük destekçileriniz kozmetik marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz hacim veren ürünler olur.

Dolgunlaştıran şampuan, serum ve şekillendirici köpükler saçlarınızın daha hacimli görünmesi için en başarılı yardımcılar.

KALIN BİGUDİ KULLANIN

Hacimli bir görünüm istiyorsanız saçınızı düz kullanmak yerine dalgalı modellere daha çok şans vermelisiniz.

Dalga için saç maşalarını da kullanabilirsiniz ancak uzun vadede ısı kullanılan işlemler saçınıza zarar verir ve hacmini kaybetmesine sebep olur.

Bu noktada hayatınızı kurtaran şeyler ise daha az ısı uygulaması gerektiren bigudiler. Kalın bigudiler daha büyük dalgalar oluşturmanıza yardım ederek saç modelinizin hacimli ve havalı görünmesini sağlar.

Akşam yatarken ya da sabah makyajınızı yapana kadar saçınızda tutabileceğiniz bigudiler, hacimli saçlarınızın zararsız destekçisi olarak günlük rutininizde yerini almaya aday.

SAÇINIZLA UYUMLU EKLENTİLERE ŞANS VERİN

Kullanacağınız kozmetik ürünler sizi uzun vadede başarıya ulaştırır ancak anlık çözüme ihtiyacınız varsa daha farklı bir yöntem denemelisiniz.

Saç modeliniz ve renginizle uyumlu yapay saç eklentilerini kullanarak çok kısa sürede dolgun ve bakımlı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

ACİL DURUM KAHRAMANI: KURU ŞAMPUAN

Saç derisi doğal olarak yağ üretir. İlk yıkadığınızda hacimli ve dolgun olan saçlarınız yağlanmayla beraber sönük ve düz bir hal alır.

Saçınızı her hacim kaybettiğinde yıkamak çok etkili ve uygulanabilir bir çözüm olmadığından bu noktada imdadınıza kuru şampuanlar yetişir.

Kuru şampuanlar saç derisindeki ve saça işleyen yağı maskeler. Böylece yağın sebep olduğu ağırlık hissini ortadan kaldırır ve saçınıza hacim verir.

