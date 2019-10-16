HABER

Kışanak ve Tuncel yeniden hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince haklarındaki mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yeniden yargılanmasına başlandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yeniden yargılanmasına başlandı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı Türker Türkoğlu, duruşmada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinin kararını okudu. Türkoğlu, kararın bozulması sonrasında her iki sanık hakkındaki birleşen dosyaların olduğunu belirtti.

Sebahat Tuncel, savunmasında, siyasi konuşmalar nedeniyle yargılandığını iddia ederek, "Dört belediye başkanımız hala gözaltında. Ben, yaptığım siyaset ve konuşmalar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ise yaptığı hizmetler için yargılanıyor." ifadelerini kullandı.

Hakkında 30'a yakın dava dosyası bulunduğunu, yaptığı konuşmaların, suç teşkil ettiği gerekçesiyle iddianame diye kendisine gönderildiğini aktaran Tuncel, "Biz siyasetçiyiz, bu dava da siyasi bir davadır. Mahkemeler ceza verebilir, yargılayabilir ama ben düşüncelerimi savunmaya devam edeceğim." şeklinde savunma yaptı.

Tuncel, hakkındaki birleşen dava dosyalarıyla ilgili de bir sonraki duruşmada, mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini söyledi.

Mahkeme başkanı Türker Türkoğlu, davayla birleşen 4 dosyanın 3'ü hakkında savunma yaptığını, 1 dosya hakkında ise savunma yapmadığını belirterek, Tuncel'e birleşen dosyaları okudu.

Tuncel ise bir sonraki duruşmada savunma yapmak istediğini beyan etti.

Gültan Kışanak ise savunma hakkının kısıtlandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Savunamayacağım hiçbir şey yok. İki yıl boyunca bir yargılama yapılmadı. 10 yıllık siyasi faaliyetimde eş başkanlığım, milletvekilliğim, belediye başkanlığım yargılanıyorsa hiç değilse savunma hakkımı kısıtlamayın. Mahkemeye gelmek istiyorum. Bir sonraki duruşmada mahkeme huzurunda bulunarak istinaf mahkemesi ve birleştirilen dosyalarla ilgili hakkımı savunarak, üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyorum."

Kışanak ve Tuncel'in savunmalarının ardından Türkoğlu, iddia makamının talebini sordu.

İddia makamı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Şubat'ta eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor
Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleştiOkmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Gülten Kışanak Malatya Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi Sabahat Tuncel yeniden yargılanma

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.