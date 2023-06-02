Kişilik testi: Yüz şekliniz kişilik özelliklerinizi belirliyor

Yüzünüz, kişiliğinizle ilgili sırları açığa çıkartıyor. Bulgulara göre, hem erkeklerin hem de kadınların yüz görüntülerinin kişilik özelliklerini tahmin edebileceği güçlü bir şekilde destekleniyor. Bu araştırmalar bazı yakıcı sorulara cevap veriyor: Yüz şekli kişiliği belirliyor mu? En çekici yüz şekli nedir? Ve cevap evet, bu çalışmalar yüz şeklini analiz ederek insan kişiliği hakkında bazı büyüleyici gerçekleri gösterdi.

Yüz şeklinin kişiliğiniz hakkında ne söylediğini öğrenmek için okumaya devam edin. Bu yazıda, 4 tip yüz şeklinin (oval, kare, yuvarlak ve kalp) her birinin kişilik özelliklerini keşfedeceğiz.

OVAL YÜZ ŞEKLİ

Oval yüz şekli kişilik özellikleri metodik, hırslı, pratik ve çok başarılı olduğunuzu gösterir. Bazı şeylerle yetinmiyorsunuz. Ayrıca haksızlığa da müsamaha göstermiyorsunuz. Haksızlığa ses çıkardığınız için de çok eleştiri alabilirsiniz. Belirli kural ve ilkelerle bir hayat sürüyorsunuz. Toplum tarafından belirlenen normların büyük bir hayranı olmayabilirsiniz. Fikrinizi gerçeklerle desteklemeyi biliyorsunuz.

Bağımsız bir düşünme tarzınız var. Tek bir yerde veya bir rutinde kafeslenmekten hoşlanmıyorsunuz. Kendinizi en aktif ve yaratıcı hissedebileceğiniz açık havayı seviyorsunuz. İçe dönüklük ve dışa dönüklüğün bir karışımı olabilirsiniz. Konuşma, yürüme, insanlarla etkileşim kurma veya kendinizi tanıtma biçimlerinizde de oldukça çekici olabilirsiniz. İnsanların sizin yanınızda kendilerini rahat hissettikleri söylenmiş olabilir.

Oval yüz şekli dünyanın en ideal ve çekici yüz şekli olarak bulunmuştur.

KARE YÜZ ŞEKLİ

Kare yüz şekli kişilik özellikleri, inatçı, son derece aktif ve enerjik, analitik ve zeki olduğunuzu ortaya koyuyor. Son derece proaktif olduğunuz görülüyor, bu da işleri halletmek için durumların kontrolünü ele almak anlamına geliyor. Bir sorun olana kadar beklemez, sorun yaşamamak için aktif önlemler alır ve iyi sonuçlar üretirsiniz. Bu kalite sizi en stresli durumlarda bile her şeyi kontrol altında tutan sakin bir insan yapar. Etki yaratma olasılığı olan büyük projelerde çalışmaktan zevk alırsınız. Olağanüstü liderlik nitelikleri sergileyebilirsiniz. İş zekanızla birleştiğinde, aynı zamanda iyi kararlar da verirsiniz.

KALP YÜZ ŞEKLİ

Kalp yüz şekli kişilik özellikleri, zengin bir hayal gücüne, yaratıcılığa, hafızaya, iyi algıya, girişimcilik becerilerine ve güçlü sezgilere sahip olduğunuzu ortaya koyuyor. Bu nitelikler aynı zamanda yüksek bir duygusal zeka düzeyine sahip olduğunuzu da söyler. Güçlü fikirli, inatçı olabilir ve inanılmaz bir iç güce sahip olabilirsiniz. Bazen ısrarcı ve uzlaşmaz olabilirsiniz. Aklınıza bir hedef koyarsanız, onu elde edene kadar hiçbir şeyden vazgeçmezsiniz. Boş oturmayı sevmiyorsunuz. Zeka seviyenizi test etmeye devam eden zekice projeler üzerinde çalışmayı seviyorsunuz.

Bilimsel araştırmalar, kalp yüz şekillerinin en eşsiz ve estetik açıdan hoşa giden yüz şekillerinden biri olduğunu bulmuştur.

YUVARLAK YÜZ ŞEKLİ

Yuvarlak yüz şekli kişilik özellikleri , yumuşak dilli, insancıl, kibar, besleyici ve verici (bazen fazla verici) olabileceğinizi ortaya koyuyor. Bu nitelikler aynı zamanda sizi cömert ve yardımsever yapar. Başkalarına yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz. Ancak, bu genellikle kendi ihtiyaçlarınızı unutmanıza neden olabilir. Şefkatli, uyumlu, hoşgörülü ve kişilerarası ilişkilerde iyi olabilirsiniz. Yine de, çok fazla fedakarlık ve bencillikten dolayı kendinizi sık sık incinmiş bulabilirsiniz. Ayrıca son derece iyimser ve iyi işler yapmaya inanan biri olabilirsiniz. Sık sık masum göründüğünüz veya bebek gibi bir yüzünüz olduğu söylenebilir.





