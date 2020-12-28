Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı

İlçeye bağlı Akçatekir Mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor. Bağlı olduğu Pozantı ilçesinin 20 bin nüfusu olmasına karşın, Akçatekir’in yaz aylarındaki nüfusu ise 33 bin 70 konutla 100 binin üzerine çıkıyor. Havası ve doğal güzellikleri nedeniyle yaz aylarının vazgeçilmez yaylaları arasında yer alan Akçatekir’de, geçen yıllarda ekim ayı sonuna doğru yaylacıların kente dönüşü ile nüfus, 700 kişiye kadar düşüyordu. Ancak, pandemi nedeniyle bu yıl bu sayı değişti. AKÇATEKİR TARİHİNDE BİR İLK Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle yayla evi olan binlerce vatandaş bu yıl kente dönmedi. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden tırmanışa geçen vaka artışları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Akçatekir Mahallesi, tarihinde ilk kez kış aylarındaki nüfusu 10 binin üzerine çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi, mahallenin geçen yıllarda don olayına karşı kestiği suyunu, bu yıl nüfus artışı nedeniyle kesmedi.

ADANA’NIN EN BÜYÜK YAYLASI Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede bulunan mahallelerin Adana’nın yayla merkezi olduğunu belirterek, Akçatekir Mahallesi'nde 33 bin 70 konutun bulunduğunu ve yaz aylarında nüfusun 100 binin üzerine çıktığını söyledi. Akçatekir’in, Adana’nın en büyük yaylası olduğunu söyleyen Başkan Çay, “Pozantı ilçemiz merkez ve köylerle birlikte TÜİK verilerine göre nüfusu 20 bin. Akçatekir Mahallemizde ise yaz aylarında nüfusumuz 200 bini buluyor. Normalde bizim yaylacılarımız eylül ayının 15’inde okulların açılmasıyla beraber, çocukları öğrenci olan vatandaşlarımızın çoğu şehre geri dönüyordu. Yaylada kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ise ekim ayının sonunda dönüyorlardı. Büyükşehir Belediyemiz, geçtiğimiz yıllarda aralık ayından itibaren soğuk ve don olmaması için suları kesiyordu. Bu sene 10 binlerce kişi kente dönmeyince belediyemize suları kestirtmedik” dedi. KORONAVİRÜS VATANDAŞI YAYLA EVİ YAPMAYA YÖNLENDİRDİ Pandemi sürecinin başlamasının ardından insanların, apartman hayatının zor ve binaların bir cezaevi olduğunu gördüğünü söyleyen Başkan Çay, "Dolayısıyla bahçeli, müstakil evler cazibe merkezi haline geldi. Pozantı’da bu cazibeden pozitif anlamda etkilendi. Pandemi sürecinin yoğunlaştığı bu dönemde, merkez köylerde yoğun bir şekilde inşaat ruhsatları imzaladık. Birçok Adanalının, Pozantı gibi yerlerde yayla evi yapmak gibi bir cazibesi var” diye konuştu.