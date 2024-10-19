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Kışın hastalıklardan korunmanın sırrı çok basitmiş! 2 malzemeli şifa iksiri: Bir kaşığı bile fayda sağlıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.10.2024 08:44
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Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları iyice düştü. Haliyle hastalanma ihtimali de artış gösterdi. Kış mevsiminde artan gribal salgınlar gelmeden önlem almak sizi hastalıklardan koruyabilir. Bu şifa iksiri tarifi ile gribal enfeksiyonlara yakalanma ihtimalinizi düşürebilirsiniz.

Kışın hastalıklardan korunmanın sırrı çok basitmiş! 2 malzemeli şifa iksiri: Bir kaşığı bile fayda sağlıyor!

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi gribal enfeksiyonlar kış mevsimi gelmeden baş göstermeye başladı. Hastalıklara karşı alacağınız önlemler hem hasta olmayı engelliyor hem de hasta olunsa bile en hafif şekilde atlatmaya yardımcı oluyor. Hazırlanması oldukça basit olan ve oldukça faydalı 2 malzeme ile hazırlanan şifa iksiri ile tüm kış bağışıklık sisteminizi güçlü tutabilirsiniz.

2 MALZEMELİ FERMENTE ŞİFA İKSİRİ

Kış hazırlıkları devam ederken tüm kış bizi hastalıklardan koruyacak şifa iksirini mutlaka deneyin. Hastalıkların bir hayli arttığı bu günlerde şifa iksirinin tam zamanı. Grip salgınlarının arttığı dönemlerde bağışıklık sisteminin güçlü olması daha da önem kazanıyor. Bağışıklık sitemi güçlü olunca hastalıkları çok kolay atlatabiliyoruz.

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Bal ve sarımsağın, antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerini bir araya toplamak isterseniz, ballı fermente sarımsak karışımını deneyebilirsiniz. Balın tadı sarımsağa, sarımsağın tadı ise bala geçiyor üstelik sarımsak baldaki bakteri ve mayalar sayesinde fermente oluyor.

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Sadece iki malzeme ile yapılan iksirden tam verim almak için, sarımsak ve balın doğal ve kaliteli olması gerekli.

ŞİFA İKSİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

  • 1 kavanoz soyulmuş sarımsak
  • 1 kavanoz kadar bal (Sarımsakları komple kapatmalı)
  • 500 ml’lik cam kavanoz

YAPILIŞI:

Sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra kavanoza koyun. Sarımsakları kesmeden bütün olarak kullanın. Üzerine balı ekleyip ve karıştırın. Kavanozun kapağını hafifçe kapatarak, loş ya da karanlık, oda sıcaklığında fermentasyona bırakın. En fazla 15-20 dakikada hazırlanıyor.

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Her fermente üründe olduğu gibi tüketmek için zamana ihtiyaç var. Günde en az 2-3 kere ya kavanozun kapağını iyice kapatarak ters çevirin edin ya da tahta kaşıkla karıştırın. Zamanla bal cıvıklaşıyor, surup gibi oluyor.

Araştırmalarıma göre en az 1 ay fermente edilmesi tavsiye ediliyor. Fermentasyon bitince kavanozu oda sıcaklığında, karanlık ya da loş bir ortamda saklıyoruz. Biz tüketmeye başlayınca bile fermentasyon devam ediyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Günde 1 tatlı kaşığı baldan ve 1 tane de sarımsağından yiyoruz. Öksürük için bir bardak ılık suya, 1 tatlı kaşığı karışımdaki baldan koyuyoruz ve içiyoruz.

Şifa olsun!

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Anahtar Kelimeler:
bal sarımsak
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