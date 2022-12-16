Kışın kombi kullanımı nasıl olmalı?

Kışın kombinizden maksimum verim almak ve tasarruflu bir kış geçirmek için ilk yapmanız gereken şey kombinizin bakımını yetkili servisinize yaptırmaktır! Soğuk kış günleri gelmeden ısıtma ve sıcak su ihtiyacını sağlayan kombi ve kazan gibi cihazların verimli kullanımı için bakımlarının periyodik olarak yaptırılması ve bu bakımın da sadece yetkili servisler tarafından yapılması çok önemlidir.

KOMBİYİ KIŞ MODUNA GETİRİN

Kombinizde bir Kış Modu olduğunu biliyor muydunuz? Kombilerde Yaz Modu, Kış Modu ve Kapalı Mod (Stand-By) olmak üzere genellikle 3 farklı kullanım konumu (seçeneği) vardır. Bu konumlar kombinin kontrol paneli üzerinde bulunan basma butonu veya çevirmeli düğmelerle ayarlanabilmektedir.

Peki neye yarar bu Kış Modu? Kış Modu; soğuk havalarda kalorifer sisteminin veya talep halinde sıcak kullanım suyu ısıtması için çalışır. Hiçbir kombi aynı anda hem kalorifer devresi için hem de sıcak kullanım suyu için çalışmaz. Ancak sıcak kullanım suyu öncelikli olduğundan, Kış Modu, bataryalarınızdan her sıcak su talebi olduğunda kalorifer sistemini durdurup; sıcak kullanım suyu için çalışacağı bir konumdur.

VERİMLİ KULLANIM İÇİN EK ÖNLEMLER ALIN

Peki sadece bunları yapmanız yeter mi? Kışın kombiden verim alabilmek, enerjiyi en tasarruflu şekilde kullanabilmek için aşağıdaki bazı ek önlemleri de mutlaka hayata geçirmelisiniz:

İmkan var ise dış cephe yalıtımı yaptırmak

Panel radyatörlerin önünü veya üzerini herhangi bir eşya ile kapatmamak

Isı kayıplarını önlemek için pencere ve kapı aralıklarından gelen soğuk havayı engellemek amacıyla buraların izolasyonunu yaptırmak

Kombinin düzenli olarak bakımını yaptırmak

Isıtma tesisatının birkaç yılda bir temizliğini ve bakımını yaptırmak

Banyo ve mutfak bataryalarını ihtiyaç olmadıkça soğuk su yönünde kullanmak

Radyatörlerinizde termostatik vana kullanıyorsanız ayarlarınızın oda sıcaklıklarına göre doğru ayarlandığını kontrol etmek

Evinizin sıcaklığını istediğiniz zaman dilimlerinde istediğiniz sıcaklıkta tutabilmek ve doğal gaz tüketimini kontrol edebilmek için program saatli bir oda termostatı kullanmak

KIŞIN KOMBİNİN DONMAMASI İÇİN NE YAPMALI?

Kış aylarında belli durumlarda kombilerin donma ihtimali oluşabilir. Bunun için öncelikle göz önünde bulundurulması gereken kombilerin monte edildiği yerlerdir. Kombiler herhangi bir koruma önlemi alınmadan dış ortamlara monte edilemezler. Kombiler ancak kapalı balkonlara, kapalı olmak kaydıyla müştemilatlara veya izolasyonlu kabin içerisinde balkonlara monte edilir. Koruma önlemi alınmadan balkona monte edilen kombilerin, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi değerlere ulaştığında kışın donma ihtimali vardır. Donmalara karşı kombide bulunan emniyet sistemlerinin devreye girmesi için elektrik beslemesinin ve gaz vanasının mutlaka açık olması gerekmektedir. Kombinizde donma yaşanırsa yetkili servisten destek alınmalıdır.

KIŞIN EVDE YOKKEN KOMBİYİ KAPATMALI MIYIZ?

Yaygın kanının aksine, evinizde değilken kombiyi kapatmak, kombiyi en düşük sıcaklıkta çalıştırmaktan daha fazla enerji tüketimine sebep olacaktır. Kış aylarında eğer oda termostatı kullanmıyorsanız ve gündüz evde kimse bulunmuyorsa ve sadece akşam eve geldiğinizde kombiyi açarak konfor sıcaklığına ulaşmak isterseniz hem saat başına enerji tüketiminiz yüksek olur hem de istenilen sıcaklığa ulaşmanız uzun zaman alacağından konforsuz bir akşam geçirirsiniz. Ayrıca kış aylarında kombiyi gece yatarken kapatmak yerine en düşük sıcaklıkta çalıştırmanızı tavsiye ederiz. Kombiyi gece düşük ısıda çalıştırmadığınız taktirde sabah uyandığınızda çalıştırmanız halinde gece soğuyan duvarların ısınması zaman alır bu da daha fazla enerji tüketimine neden olur.

Yukarıda belirttiğimiz önerilere ilave olarak, şüphesiz ki binanızda iyi bir izolasyon varsa kombiyi en düşük ayarda tutsanız bile eviniz istediğiniz sıcaklığa ulaşmış olacak ancak kombi kısa aralıklarla kalorifer suyunu ısıtarak yanmaya devam edecektir. Bu durumda elektrik ve doğal gazı en verimli şekilde kullanmak için kombinize bir oda termostatı taktırmanızı öneririz.

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