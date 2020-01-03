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  4. 'Kışın taze meyve ve sebze tüketmeye özen göstermeliyiz'

'Kışın taze meyve ve sebze tüketmeye özen göstermeliyiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof.

TÜRKİYE Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, kış mevsimi için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Yüksek kalorili ve yağlı besinlerin sanılanın aksine çok faydalı olmadığını kaydeden Şekerel, "Taze meyve ve sebzeyi fazlasıyla tüketmeye özen göstermemiz gerekiyor" dedi.
Prof. Dr. Şekerel, her besinin alerji yapma potansiyelinin olduğunu söyledi. Kışın vücudun güçlü kılınması için besinlerden yardım alınması gerektiğini kaydeden Şekerel, "Sanılanın aksine, çok kalorili ve yağlı besinler tüketmek çok da fayda sağlamıyor. Esasında taze meyve ve sebzeyi fazlasıyla tüketmeye özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle turunçgiller, taze meyve ve sebzelerden yapılmış salatalardan yararlanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
'BİTKİSEL YAĞLARI TERCİH ETMELİYİZ'
Şekerel, enerji sağladıkları için tercih edilen tatlı ve yağlı yiyeceklerin yüksek kalori içerdiğini ve vücutta aşırı yağlanmaya neden olabileceğini belirtti. Fazla yağ tüketiminin de damarların sertleşmesine neden olduğunu kaydeden Şekerel, şöyle konuştu:
"En doğrusu sağlıklı gıdaları tüketmek. Bunlar da antioksidan ve mineralleri fazlasıyla içeren taze meyve ve sebzelerdir. Hayvansal yağlar, özellikle damar sertliği için olumsuz etkiler yapıyor. Zeytinyağı başta olmak üzere bitkisel yağları tercih etmemiz gerekiyor. Fakat bu onların da zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Fazla tüketildiği takdirde bunlar vücutta yağ olarak birikebiliyor. O yüzden bunlarda her zaman dikkatli olmamız ve Akdeniz diyetine özen göstermemiz gerekiyor. Zaman zaman takviye ürünlerinin kullanıldığını da görüyoruz. Aslında bunları kullanmadan önce mutlaka bir doktor tavsiyesi almakta fayda var."

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