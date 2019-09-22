HABER

Kısırkaya Halk Plajı renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 22:49 | Son Güncelleme

SARIYER, Kısırkaya Halk Plajı hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu.

Özden ATİK-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER, Kısırkaya Halk Plajı hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu. Plajı boş bulan maceraperest gençler, ATV araçlarıyla sahilde tur atarken; bir gelin ve damat adayı düğün çekimi için poz verdi. Sahilde rüzgarlı havaya ve dalgalı olmasına rağmen denize girenler ve yürüyüş yapıp ata binenler de oldu.

Yaz aylarında kalabalık olmasıyla bilinen Kısırkaya Halk Plajı, havanın serinlemesi nedeniyle tenhalaştı. Plajdaki bu boşluğu fırsat bilen 16 yaşındaki Eren Güzelöz, Ali Erler ve Maya Oğuz, ATV araçlarıyla sahilde tur attı. Çok eğlendiklerini söyleyen Eren Güzeloz, "Üç tane aracımız var hepsi bizim. Kumunu kullanmak ayrı eğlence. Ormandan gelip Kısırkaya'ya geliyoruz. Denize sokuyoruz ATV'leri, fotoğraf çektiriyoruz. Ayda üç kere geliyoruz. Yaz bitmeden gelelim dedik. Hepimiz İstanbul'dayken off-road yapalım dedik. Kumda dört çekerli rahat oluyor" dedi. Vakti olan insanların Kısırkaya'ya gelmeleri gerektiğini söyleyen Ali Erler ise "Kimse yok, son zamanlar. Millet istediğini yapar, bisiklete biner, belki aracı vardır, piknik yapar. Gerçi etrafta yapanlar var. Normalde bayağı bir kalabalık. Denize girenler, kamp yapanlar oluyor yazın. Akşam 6'ya kadar buradayız. Daha rotamızı bitirmedik" diye konuştu.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN KISIRKAYA'YI TERCİH ETTİLER

Gelin Fadime Bedir ve damat adayı Orkun Osmanlı ise fotoğraf çekimi için Kısırkaya Plajını tercih ettiklerini söylediler. Orkun Osmanlı, "Hem deniz, hem manzarası güzel. Biraz da sakin. Burayı tercih ettik. Şu an her şey güzel gidiyor. 6 Ekim'de düğünümüz. Hava biraz rüzgarlı, ama zorlu koşullara aldırmıyoruz" dedi.

SAHİLDE AT BİNDİLER

Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Bülent Kanıyılmaz, daha sonra da sahilde at kiralayarak ata bindi. Bostancı'da oturduğunu ve Belgrad Ormanları'na gezmeye geldiğini anlatan Kanıyılmaz, "Ormanlarda 6 km civarı bir yürüyüş yaptıktan sonra nerede yemek yiyebiliriz diye bakarken buraya geldik. Çok güzel burası. Yazın son günleri. Kış gelmeden çok güzel bir plaj. Şimdi ata binip yemek yiyip geriye döneceğiz. Hava çok güzel, rüzgarlı. Hatta denize girenler var, şaşırdık" diye konuştu.

PARTNERJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yenidenJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden
Ankara’da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildiAnkara’da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi
Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletleriniKadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti

Mardin'de hain saldırı!

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Kına gecesinde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.